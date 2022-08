Leserbrief Sind Tagesplätze ein Risiko? «Neues Pflegezentrum ohne Tagesplätze», Ausgabe 29. Juli 24.08.2022, 13.25 Uhr

In den Abstimmungsunterlagen der Gemeinde Risch vom 26. September 2021 steht zu lesen: «Auch wenn in den letzten Jahren die Nachfrage nach Tagesheimplätzen von Rischer Einwohnerinnen und Einwohnern tief war und aktuell die Bereitstellung eines solchen Angebots durch Entscheid der Organisation Langzeitpflege der Zuger Gemeinden erfolgt, sucht der Gemeinderat nach einem Weg, ein solches Angebot in Rotkreuz einzurichten. Die baulichen Voraussetzungen für die Betreuung von älteren Menschen im Rahmen von Tagesheimplätzen sind mit dem vorliegenden Projekt gegeben.»