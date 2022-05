Stadtschulen Zug Marc Scheurer wird neuer Prorektor der Oberstufe Der Prorektor der Oberstufe, Hugo Hayoz, lässt sich per 31. Juli 2022 teilpensionieren. Der Stadtrat hat Marc Scheurer als neuen Prorektor gewählt. 18.05.2022, 15.00 Uhr

Marc Scheurer ist ausgebildeter Primar- und Reallehrer. Nach sechs Jahren Lehrtätigkeit in einer anderen Gemeinde wechselte er 2006 zu den Stadtschulen Zug und unterrichtete bis im Jahr 2012 als Klassenlehrer an der Oberstufe Loreto. Anschliessend wurde er in der Funktion als Jahrgangsleiter Mitglied der Schulleitung der Stadtschulen. Daneben unterrichtete er als Fachlehrer der Sekundarstufe 1.