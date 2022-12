Leserbrief Überraschende Aussenblicke Gedanken zur Gesellschaft 10.12.2022, 12.39 Uhr

Die «Woker» verbieten uns, dass wir uns gedanklich in andere hineinversetzen, und merken nicht, dass sie damit einen Kitt der menschlichen Gesellschaft vernichten. Wenn ich nur noch über das schreiben, reden oder denken darf, was ich selbst erlebe, zerstören wir unsere Fähigkeit zur Empathie und zur Toleranz. Ich staune immer wieder, wie viele auf diese moralisierende Irrlehre reinfallen und sie sich diese aneignen. «Woker» beschäftigen sich nur mit ihrem eigenen Innenleben. Körperliche Erfahrung ist nicht die einzige Art, etwas zu erfahren. Wir sind absolut fähig, uns in andere Welten einzufühlen und diese zu begreifen. Wir können die Innenperspektive verlassen.