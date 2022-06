Leserbrief Uneinsichtige Parkbesucher Zur Situation im Villettepark 23.06.2022, 15.28 Uhr

Am Eingang des Villetteparks in Cham befindet sich eine meterhohe Verbotstafel. Auf dieser ist alles in Symbolform festgehalten, was im Park verboten ist. Einige Verbote werden aber von manchen Leuten einfach ignoriert. Die einen kurven mit dem Velo herum und andere lassen ihren Vierbeiner lässig frei herumtoben. Am schlimmsten finde ich die neuen Badegäste!