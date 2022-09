Leserbrief Unfaires Ausspielen von Schule und Hallenbad Zur Situation bezüglich Schulhauserweiterung Herti in Zug 06.09.2022, 12.55 Uhr

Die Versuche, den dringend notwendigen Schulraum im Herti zu torpedieren, macht mich tief betroffen. Dabei gibt es gute Gründe, wieso die Kosten so hoch erscheinen: Erstens war das Herti ursprünglich ein Zweiklassenzüger. Nun sind es bald vier Züge, also die Verdoppelung ohne wirklichen Ausbau. Der Nachholbedarf ist riesig. Zweitens gehört die schulergänzende Betreuung (SEB) zum Standard einer modernen Gemeinde. Für viele Eltern wäre es eine grosse Erleichterung, nicht jedes Jahr um einen Platz zittern zu müssen. Zudem sollen Notlösungen endlich in definitive überführt werden. Vielleicht erinnert sich noch jemand: Das Herti-Forum ist eigentlich für die Bevölkerung gedacht, die SEB sollte dies nur ein paar Jahre belegen. Drittens drängt sich beim Herti-Schulhaus mit Jahrgang 1975 eine grundlegende Sanierung wohl sowieso auf.

Aus den Schülerprognosen wird klar – die Zahlen kenne ich bestens –, dass wir spätestens in vier Jahren dringend zusätzlichen Schulraum brauchen. Die grossen Planungen Herti Süd, Landis&Gyr, An der Aa, Herti-Zentrum et cetera sind weit fortgeschritten. Wer erklärt dann den Leuten, wieso nicht für entsprechenden Schulraum gesorgt wurde? Erzähle ich Auswärtigen von den Zuständen an Zuger Schulen, wird dies mit grossem Erstaunen zur Kenntnis genommen. Es entspricht so gar nicht dem Bild, wie man Zug gerne nach aussen präsentiert.

Das siegreiche Projekt ist ein tolles Projekt. Es bietet nicht nur den nötigen Schulraum, es kann das Schulareal auch zu einem identitätsstiftenden und aufenthaltsfreundlichen Quartierort machen. Dies ist im stark wachsenden Herti besonders wichtig.

Ich bin ganz klar für ein neues, grösseres Hallenbad. Es ist aber unfair, die Erweiterung der Schule gegen das Hallenbad auszuspielen. Die Priorität muss auf der Schule sein, für die Zukunft unserer Kinder. Damit unsere Interessen besser vertreten werden, gilt am 2. Oktober: mehr Herti ins Parlament.

Ambühl Tarnowski, Kandidatin GGR und Kantonsrat, Zug