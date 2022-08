Leserbrief Unsere Altersvorsorge steht auf der Kippe Zur eidgenössischen Abstimmung über die AHV-Reform vom 25. September 17.08.2022, 13.41 Uhr

Haben Sie in letzter Zeit auch wieder einmal Ihre Vorsorgekonten angeschaut, insbesondere in der 3. Säule? Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine brach mein Aktienportfolio, welches ich mir zur Altersvorsorge aufgebaut hatte, um gut 20 Prozent ein. Der Ausgang des Krieges ist noch ungewiss und nicht absehbar, und es drohen neue Konflikte. Die Krisen, die mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie begannen, scheinen sich aneinanderzureihen und führen unter anderem zu Mehrausgaben beim Staat und zur Entwertung unserer Vorsorge. Es lässt sich nicht wegdiskutieren: Unser Vorsorgesystem ist in Schieflage. Und in Zukunft wird es noch mehr aushalten müssen, denn die Zahl der Senioren pro 100 Erwerbstätige wird sich in den nächsten 50 Jahren verdoppeln.

Umso zentraler ist es, dass wir bei der anstehenden AHV-Reform alle am gleichen Strick ziehen und bereit sind, Kompromisse einzugehen. So wie sich die Welt und die Wirtschaft aktuell entwickeln, können wir nicht mehr einfach auf immerwährend steigende Vermögen hoffen wie noch in den vergangenen Jahrzehnten. Solidarität und Zugeständnisse sind erforderlich, aber auch ein Sinn für realistische und nachhaltige Lösungen. Kurzfristige Opfer bringen auf lange Sicht wenig und werden uns innert kurzer Zeit wieder zurückwerfen.

Ein heftig diskutierter Punkt bei der AHV-Reform ist die Angleichung des Rentenalters der Frauen. Zur nachhaltigen Sanierung der AHV soll das Rentenalter der Frauen dem der Männer angeglichen und damit erhöht werden. Mit dieser Massnahme könnten in der AHV-Milliarden gespart und durch die längere Erwerbstätigkeit und Beitragspflicht Mehreinnahmen generiert werden.

Historisch gesehen war das Rentenalter der Frauen ursprünglich (1948) bei 65 wie bei den Männern, wurde dann aber 1964 auf 62 reduziert und in der Folge über Jahrzehnte schrittweise wieder angehoben (im Jahr 2005 auf 64). Die Reduktion des Rentenalters von 1964 wurde also schon in den letzten Jahrzehnten schrittweise «zurückgenommen», unter anderem auch wegen der immer besseren Chancen für Frauen, berufstätig zu sein, einen gerechten Lohn zu erhalten und eine eigene Vorsorge aufzubauen.

Im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf lässt sich zwar noch vieles verbessern (zum Beispiel bei der familienergänzenden Kinderbetreuung), und dafür werde ich mich als Kantonsrat gerne einsetzen. Insgesamt aber haben wir bezüglich der Gleichstellung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt bereits viel erreicht. Durch die Angleichung des Rentenalters würden Frauen künftig auch dem Arbeitsmarkt länger erhalten bleiben, was angesichts des Fachkräftemangels ein Vorteil wäre. Die Angleichung des Rentenalters mag kurzfristig gesehen als ein Nachteil erscheinen (der immerhin mit Übergangslösungen aufgefangen wird), aber es ist ein Kompromiss, der längerfristig nachhaltig zur Reform der AHV beiträgt. Daher hoffe ich, dass die Stimmberechtigten am 25. September die geplanten Massnahmen (insbesondere auch eine höhere Mehrwertsteuer) und vor allem die Frauen den Kompromiss der Angleichung des Rentenalters eingehen werden, und empfehle zweimal Ja zur AHV-Reform.

Matthias Ebneter, Die Mitte Risch-Rotkreuz