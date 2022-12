Leserbrief Unterägeri bleibt bei Arbeitsvergaben aussen vor «Baureportage zu bonaLiving Ägerisee», Ausgabe vom 21. Dezember. 23.12.2022, 13.49 Uhr

Wir brauchen keinen Heiligenschein für diese Überbauung am Baumgärtli. Was wurde uns vom Investor und den Verantwortlichen vor dem Deal in Sitzungen und in der Ägerihalle versprochen, was nicht eingehalten worden ist. Da hätte sofort eine Nachbesserung des Vertrags oder ein Rückzug gemacht werden sollen. Ein solches Fehlverhalten ist nicht nachvollziehbar. Und bei der Arbeitsvergabe am Baumgärtli wird Unterägeri erst noch benachteiligt, links liegen gelassen. Ein Heiligenschein für diesen Deal ist fehl am Platz. Unter anderen Umständen und Voraussetzungen und einer korrekten Kommunikation wäre auch ich einverstanden gewesen, aber so nie. Angefangen hat dieses Desaster mit dem Verkauf von Inventar – Maschinen, Fahrzeugen usw. des ehemaligen St.Anna. Obschon in den Medien bekannt gemacht wurde, es gebe keine Vorreservation, waren am 1. Verkaufstag an vielen Gegenständen des Inventars, an vielen Geräten und auch an Fahrzeugen rote Punkte angebracht. Es wurde also einer ausgewählten Klientel die Gelegenheit geboten, vor dem ersten Verkaufstag diese Gegenstände zu erwerben. Für dieses Fehlverhalten der St.-Anna-Verantwortlichen hatte ich absolut kein Verständnis und habe dies auch an einer Sitzung kundgetan.