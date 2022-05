Leserbrief Was bringen so die Verbotsschilder? Zum Thema Fahrverbot auf Wanderwegen 17.05.2022, 15.45 Uhr

Der schöne Wanderweg von Baar entlang der Lorze bis zum Restaurant Höllgrotten ist sehr beliebt und wird besonders an den Wochenenden zu Recht viel begangen. Man kann hier die Natur ohne Verkehr so richtig geniessen. Es gibt leider ein Aber. Obwohl im oberen Teil ein allgemeines Fahrverbot signalisiert ist, benutzen immer wieder Velofahrende den schmalen Wanderweg. Am Sonntagvormittag, 15. Mai, konnten in einer Stunde an die zwanzig gezählt werden, die das Fahrverbot ignorierten.

Auf der anderen Seite der Lorze gibt es eine gut ausgebaute Strasse, es gibt also keinen Grund, die Wanderwege zu befahren, die Natur beachten diese eh nicht. Etwelche Wanderer mögen sagen, wenn die das machen dürfen, wieso soll ich das nicht auch tun? Und so wird das Erlebnis Wandern immer mehr gestört. Leider kann dies auch an anderen Wanderwegen beobachtet werden. Wenn die zuständigen Behörden die Verbote nicht ernst nehmen (wollen), können die Verbotsschilder ja abmontiert werden, und jeder macht was er will. Ob das auf die Dauer der richtige Weg ist?

Franz Glanzmann, Baar