Leserbrief Wen vertritt Peter Hegglin? Meinung zur AHV-Politik

Das Parlament hat den AHV-Renten 2023 den vollen Teuerungsausgleich gewährt. Der Ständerat stimmte mit 22 zu 20 Stimmen bei zwei Enthaltungen zu. Enthalten hat sich der Ständerat für Zug Peter Hegglin. Ist er in Bern, um sich in der Frage der Altersarmut zurückzunehmen? Kurz zuvor hatte er weiteren Angehörigen der Mitte-Ständeratsfraktion geholfen, drei Vorstösse von Parlamentsmitgliedern von SP und Mitte zu versenken. Diese wollten den Bundesbeitrag an die individuelle Prämienverbilligung erhöhen.