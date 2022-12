Leserbrief Wer hat Kampagne bezahlt? Leserbrief: «Machtdemonstration der Bürgerlichen», Ausgabe vom 13. Dezember. 16.12.2022, 14.05 Uhr

Der SP-Fraktionschef im GGR zeigt sich überrascht, ja geradezu bestürzt, über die Verteilung der Ämter im neu zusammengesetzten Stadtrat von Zug und prangert das mangelnde Demokratieverständnis der bürgerlichen Stadträte an.

Derweil fragen sich aber viele in der Stadt Zug, wie es denn zu diesem ganz passablen Wahlresultat der Neo-SP-Stadträtin kam. Auch ich habe mir schon die Frage gestellt, woher wohl das ganze Geld kommt, um solch einen – in meiner Wahrnehmung – teuren Wahlkampf zu finanzieren? Übergrosse Wahlplakate an den Einfallsachsen in die Stadt, täglich Inserate auf der Frontseite der «Zuger Zeitung», um nur zwei Auffälligkeiten zu nennen.

Es wird hinter vorgehaltener Hand viel gemunkelt, aber vom Hörensagen lernt man ja bekanntlich lügen! Deshalb würde ich gerne in dieser Zeitung sauber recherchiert lesen, wie es um diese Wahlfinanzierung steht und was an den Gerüchten dran ist, welche die Spatzen bereits von den Dächern pfeifen. Eventuell lesen wir hierzu mehr im «Feuerhorn», womöglich auch schon früher als in dieser Zeitung.

Daniel Gruber, Zug