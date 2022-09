Leserbriefe Werden die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt? Gedanken zur Notfallversorgung in den Zuger Spitälern 02.09.2022, 12.03 Uhr

Bezüglich der Situation der gesundheitlichen Notfallversorgung in der Innerschweiz liest und hört man, dass diese aktuell unter Druck stehe. Zum Beispiel haben in der Klinik St.Anna Luzern die Notfälle gegenüber Vorjahr um 10Prozent zugenommen. Auch im Kanton Zug hört man von langen Wartezeiten in den zwei Notfallzentren im Kantonsspital und der Klinik St.Andreas.

Ausgerechnet in dieser Situation beabsichtigt die Gesundheitsdirektion (GD) das Notfallzentrum der Andreas-Klinik zu schliessen – also die Notfallaufnahmemöglichkeit im Kanton auf eine zu reduzieren. Dies obwohl die neuen Wohnungen des Papierfabrikareals und die Neubausiedlung in Rotkreuz noch nicht bewohnt sind, welche die Bevölkerung um einige tausend wachsen lassen.

Als potenzielle Patientin von Notfallstation frage ich mich, ob der GD bekannt ist, dass das Wohlbefinden der Bevölkerung durch die Wahlmöglichkeit eines Spitals mitbestimmt wird. Dies hat das Ranking der Zeitschrift «Bilanz» vom Juli 2022 in Umfragen gezeigt. Dass der Kanton Zürich bezüglich des Wohlbefindens seiner Bevölkerung auf dem Platz1 landet, ist auch diesem Kriterium geschuldet.

Die Gründe der GD für den Schliessungsplan sind für mich als Wählerin nicht nachvollziehbar. Zwar habe ich grosse Sympathien fürs Sparen, diesmal kann ich aber Sparen als Argument nicht ernst nehmen. Denn die Gesundheitsausgaben pro Kopf liegen im Kanton Zug unter dem schweizerischen Durchschnitt, und um die kantonalen Finanzen ist es gut bestellt. Würde die Bevölkerung es verstehen, dass sie sich auf ein einziges Notfallzentrum beschränken soll in diesem reichen Kanton?

Auch fällt beim näheren Hinschauen auf, dass es keinen Ort oder Kanton mit mehr als 100000 Einwohnern in der Schweiz gibt, der nur ein Notfallzentrum hat. Welche Gründe können die Schliessung der Notfallaufnahme der Andreas-Klinik rechtfertigen? Werden dabei die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt?

Die Zufriedenheit der Zuger Bevölkerung mit der Lebensqualität ist in der Regel sehr hoch. Ich hoffe, dass auch bei den Plänen für die Notfallversorgung weiterhin das Wohl der Bevölkerung für die Politiker Priorität haben wird.

Jana Wiederkehr, Hünenberg

Mit Bestürzung erfahren wir, dass die Regierung des Kantons Zug beabsichtigt, die Notfallstation in Cham zu schliessen. Mit Bestürzung, weil wir selbst erfahren haben, wie lebensrettend eine schnelle medizinische Hilfeleistung in der Nähe sein kann. Es ist nicht verständlich, dass der Kanton Zug einen wichtigen Teil der medizinischen Versorgung im wachsenden Gebiet Ennetsee abbauen will. Wir wünschen, dass auch in Zukunft eine schnell erreichbare Notfallstation in Cham Hilfe bringen kann.

Nelli Mettler und Veronic Wascher, Mitglieder von Procap Zentralschweiz