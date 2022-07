Leserbrief Wettbewerb ist besser als eine Schliessung Zur Debatte um die neue Spitalliste des Kantons Zug und die Andreas-Klinik in Cham 06.07.2022, 13.43 Uhr

Aufgeschreckt durch die Absicht des Regierungsrates, die Andreas-Klinik in ihrem Leistungsumfang einzuengen, fühle ich mich gedrängt zu einer Stellungnahme. Nach über 30 Jahren als Hausarzt tätig gewesen, kenne ich die Verhältnisse in unserer Spitallandschaft recht gut.

Wir haben im Kanton Zug eine sehr gute Versorgung in allen Sparten der Medizin, dazu eingespielte Zusammenarbeit mit Kliniken in der Umgebung wie Luzern und Zürich. Die Zufriedenheit in der Bevölkerung resultiert nicht zuletzt aus der Wahlfreiheit, die im Gesundheitswesen jedem Versicherten zusteht bei der Bestimmung seiner Leistungserbringer. Jeder Versicherte kann im Bedarfsfall frei entscheiden, welchem Spital und welcher Arztperson er sein Vertrauen schenkt.

Ich habe den Wert dieser freien Wahl immer wieder erlebt. In der Praxis ergibt sich beispielsweise vor einem Spitaleintritt regelmässig ein Gespräch über die kommenden Schritte. Die Auswahl der geeigneten Klinik und der passenden Arztperson war stets ein zentraler Punkt und bildete einen wesentlichen Teil der Vertrauensbildung in die behandelnden Organe. Sollte nur eine einzige Instanz zur Verfügung stehen, würden (besonders) Zusatzversicherte rasch auch auswärtige Angebote ins Auge fassen.

Es besteht kein fassbarer Grund, die Existenz der Andreas-Klinik aufs Spiel zu setzen. Ohne eigene Operationsmöglichkeit in der Nähe würden mehrere Ärztinnen und Ärzte den Kanton verlassen. Diese Ausdünnung in der Anzahl qualifizierter Medizinalpersonen und die Einengung des Belegarztfächers bedrohen die Klinik. Es braucht Konkurrenz! Die Chamer Klinik hat sich bewährt und geniesst einen guten Ruf, nicht nur in der Notfallstation. Wettbewerb verstärkt auch im Gesundheitswesen die Qualität.

Hansruedi Kühn, Arzt, Zug