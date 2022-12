Leserbrief Wieder geht preisgünstiger Wohnraum in Zug verloren «Stiftung kündigt allen Mietenden», Ausgabe vom 29. Dezember 30.12.2022, 14.07 Uhr

Die Stiftung Liebfrauenhof saniert zwei Häuser an der Waldheimstrasse in Zug und der Mietaufschlag beträgt über 100 Prozent. Es ist nicht so, dass die Mietenden nachher den doppelten Komfort haben, sondern es geht hauptsächlich um die Anpassung an die ortsüblichen Mieten. Gemäss Website der Stiftung unterstützt und fördert sie Bestrebungen zum Schutz und zur Pflege notleidender Frauen und Kinder. Wären es dann nicht genau nach Stiftungszweck, alleinstehenden Frauen günstiger Wohnraum anzubieten?

Mit der aktuellen Tiefsteuerpolitik werden solche Sanierungen und Preisanpassungen an «ortsübliche» Mieten stark zunehmen. Leider wird mit dem Schauen nach der Rendite in der Nachbarschaft die eigene Renditeerwartung massiv nach oben geschraubt und die ungesunde Mietpreisspirale setzt sich in Gang. In diesem Jahr haben wir dies bereits an der St.-Johannes-Strasse 23, an der Chamerstrasse 68 und 70 (wo bereits gebaut wird) und jetzt an der Waldheimstrasse in Zug gesehen.

Ich weiss, es gibt Liegenschaftsbesitzer und Liegenschaftsbesitzerinnen, welche nicht nur nach der Maximalrendite streben. Genossenschaften sind auf der Suche nach Baugrund, welcher dauerhaft der Spekulation entzogen werden kann. Bitte helfen Sie mit und unterstützen jegliche Form von preisgünstigem Wohnungsbau. Bescheren Sie dem Zuger Wohnungsmarkt ein zweites Mal Weihnachten.

Ivano De Gobbi, SP-Fraktionschef Grosser Gemeinderat Zug