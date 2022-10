Wirtschaft - Landi Hünenberg und LG Rigi wollen fusionieren

An der ausserordentlichen Generalversammlung haben die Mitglieder der Landi Hünenberg sehr deutlich den Austritt aus der Fenaco-Genossenschaft per 31. Dezember 2023 beschlossen. Stattdessen streben die Landi Hünenberg und die LG Rigi, Küssnacht am Rigi eine Fusion an.

03.10.2022, 15.45 Uhr