Leserbrief Woke ist gefährlich für die Gesellschaft Gedanken zum obgenannten Thema 09.08.2022, 10.51 Uhr

Woke (englisch «erwacht», «wach») ist ein im afroamerikanischen Englisch in den 1930er-Jahren entstandener Ausdruck, der ein «erwachtes» Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus beschreibt). Wenn ich lese, wie die UBS sich bei ihren Stellenanzeigerweisungen in einem Woker-Labyrinth verrennt und lächerlich macht, oder – noch schlimmer – eine Berner Beiz eine Band diskriminiert, die das macht, was man in der Kultur schon immer tat: von der menschlichen Vielfalt schöpfen. Und wenn ich dann noch lächelnd zur Kenntnis nehme, wie der Schuss gegen den Ballermannschlager «Layla» völlig nach hinten losging, frage ich mich, bis die Woker endlich merken, auf welchem Abstellgleis sie sich bewegen. Woker haben also diesen afroamerikanischen Trend der 1930er angeeignet und diese amerikanische «Unkultur» übernommen. Sie dürften folgerichtig auch keine Spaghetti bolognese, Hamburger oder Kebab mehr essen. Und Deep Purple, die in «Made in Japan» ein Schweizer Volkslied anspielten, müssten auch auf die schwarze Liste – zusammen mit der gesamten modernen Pop- und Rockmusik, die sich überall bedienten. Es genügt, dass man kein Radio oder Fernsehen einschalten kann, ohne erzieherisch durch Modethemen indoktriniert zu werden.