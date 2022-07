Leserbrief Wollen wir ein Spitalmonopol? «Andreas-Klinik kämpft um ihre Existenz», Ausgabe vom 23. Juni 25.07.2022, 13.00 Uhr

Der Andreas-Klinik sollen die «Flügel gestutzt» werden. Warum? Weil Staatsmedizin, sprich das Kantonsspital Zug, besser ist? Nein, weil die privat geführte Klinik in Cham von der Regierung als unliebsame Konkurrentin angesehen wird. Dabei ist in unserer liberalen Arbeitswelt gerade der Wettbewerb eine der grossen Triebfedern für Qualität und Fortschritt! Ausdünnen von Dienstleistungen hier, Konzentration derselben da, führt nicht in jedem Fall zu Einsparungen, hingegen zu unliebsamer Monopolstellung. Und überhaupt, bezüglich Gesundheitskosten steht der Kanton Zug schweizweit günstig da. Also, was soll’s?

In der Schweiz ist das Gesundheitswesen weitgehend kantonal organisiert. Der Kanton sorgt dafür, dass sowohl die ambulante wie auch die stationäre Medizin quantitativ und qualitativ gut spielt, übt im Wesentlichen eine Kontrollfunktion aus. Seit dem vor einem Vierteljahrhundert vom Schweizer Volk angenommenen revidierten Krankenversicherungsgesetz haben die Kantone zusätzlich die Aufgabe, mittels sogenannter Spitallisten den stationären Anbietermarkt zu steuern. Das hat im Kanton Zug dazu geführt, dass sowohl das ehemalige Gemeindespital Baar als auch die Liebfrauenklinik eliminiert wurden. Die aus dem ehemaligen Gemeindespital Cham hervorgegangene, privat neu erstellte Andreas-Klinik wurde ebenfalls torpediert, weil die Regierung ihr einen Platz auf der Spitalliste vorenthielt. Trotz aller Widerstände konnte die Andreas-Klinik 1998 ihren Betrieb aufnehmen und bietet seither ohne staatliche Subventionen für Allgemein- und Zusatzversicherte einen hoch-stehenden medizinischen Service in Chirurgie, Innerer Medizin, Gynäkologie/Geburtshilfe und anderen Disziplinen einschliesslich einer leistungsfähigen Notfallstation an. Überall trifft der Kranke oder Verunfallte immer, vom Beginn bis zur Entlassung, auf erfahrene Fachärzte und motiviertes Pflegepersonal.

Die Kantonsregierung übt im stationären Bereich eine Trippelfunktion aus: Sie ist Besitzerin des Kantonsspitals, sie ist involviert in den Betrieb desselben und ist gleichzeitig deren Kontroll- und Genehmigungsinstanz! Und diese Regierung will nun der Andreas-Klinik die Basiskompetenz, die Grund- und Notfallversorgung, absprechen, obwohl in Fachkreisen klar ist, dass ohne Notfallaufnahmen stationär keine Allgemeinchirurgie, keine Innere Medizin, keine Gynäkologie und Geburtshilfe möglich ist. Letzte beiden Disziplinen werden in zwei Jahren voraussichtlich ebenfalls gestrichen werden. Dann wird die Situation für die Andreas-Klinik ähnlich wie beim Elektriker, dem man vorschreibt, nur noch Steckdosen montieren zu dürfen, hingegen keine Notfalleinsätze, Leitungen und Schalttafeln anzubieten, oder der Garagist, dem nur noch erlaubt ist, Autos zu tanken und zu waschen, nicht aber zu reparieren und zu verkaufen. Der liberale Staat darf eine sinnvolle Kontrolle im Gesundheitswesen übernehmen, aber muss er denn auch gerade alle Grund- und Notfalldienstleistungen selber als Monopolist anbieten?

Ich plädiere für eine gesunde Konkurrenz im stationären Angebot, wo auch der private Anbieter zum Zug kommt. Das schliesst eine sinnvolle Zusammenarbeit, wo Synergien sich ergeben (siehe Coronamanagement), nicht aus. Mit einem Spitalmonopol in der Grundversorgung wird es weder günstiger noch besser. Übrigens: Gerade im Bereich Notfallstation könnte sich das Kantonsspital bei der Andreas-Klinik eine Scheibe abschneiden bezüglich Wartezeiten und medizinischen Abläufen.

Bernhard Rüegger, Arzt, Hünenberg See