Leserbrief Zugs Mitte rutscht nach links «Noten für KMU- Freundlichkeit», Ausgabe vom 12. Januar 19.01.2023, 14.34 Uhr

Man staunt. Der Wirtschaftskanton Zug, so sollte man meinen, müsste auch im Bundesparlament in Bern adäquat vertreten sein. Weit gefehlt! Laut Ausführungen in der «Zuger Zeitung» sitzen von den drei Standesvertretern im Nationalrat zwei links der Mitte und nach Einsicht im Ständerats-Rating des Gewerbeverbandes ebenfalls einer links der Mitte.