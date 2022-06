Leserbrief Zurlaubenhof gehört den nächsten Generationen Zur Abstimmung vom 19. Juni in der Stadt Zug über Erwerb und Instandsetzung Zurlaubenhof 13.06.2022, 12.08 Uhr

Der geschichtsträchtige Zurlaubenhof, umgeben mit den prachtvollen Zier- und Nutzgärten und saftigen Wiesen mit fruchtbaren Obstbäumen, wohl eine der letzten grünen Oase in der Stadt Zug, steht jetzt zum Kauf. Am 19. Juni haben wir es in der Hand, mit einem Ja in der Abstimmungsurne kann sich die Stadt Zug wohl eine der besten je getätigten Investitionen für die Zukunft ermöglichen. Ein Mehrwert für die ganze Bevölkerung, denn das Grundstück soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Im November 2020 stand in den Medien, dass die Familie Bossard den Zurlaubenhof an die Stadt Zug veräussern möchte. Die Stadt zögerte noch. Wir von der Mitte Partei reagierten sofort und reichten eine dringliche Motion ein, mit dem Auftrag, die Stadt soll rasch mit der Eigentümerin Verhandlungsgespräche aufnehmen und der GGR soll dazu grünes Licht und Rückendeckung geben.