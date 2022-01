Mein Thema Im Fluss der Hoffnung Gedanken dazu, selbst angesichts des Unverständlichen das Vertrauen zu behalten. Bruno Hübscher 28.01.2022, 05.00 Uhr

Bruno Hübscher, Seelsorger

Vor gut einem Monat haben wir Abschied genommen von einer Freundin. Der Krebs liess sie bloss 51 Jahre alt werden. Ich haderte deswegen kräftig mit der Welt und mit Gott.

Es war der letzte Wunsch der Frau, dass das Vergängliche an ihr der Reuss übergeben würde. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns um ein Feuer versammelt, Tee und Glühwein getrunken und uns über Erinnerungen ausgetauscht. Am eindrücklichsten war für mich, als wir für sie zu Gitarrenklängen und Trommeln «The River is Flowing» gesungen haben, während das Wasser die Asche davonge­tragen hat. In diesem Lied geht es darum, dass der Fluss Teil von Mutter Erde ist und alle Menschen mitträgt, bis sie einst im Meer oder im grossen Ganzen ankommen werden.

Auch wenn wir mitunter hadern, vieles oft nicht verstehen oder uns tierisch über manches ärgern, dürfen wir darauf vertrauen, dass das Ganze trotzdem Sinn macht. Selbst wenn dieser uns verborgen bleibt. Darum summe ich nun öfters mal das Flusslied vor mich hin und spüre, wie mir Vertrauen das Leben leichter macht.

