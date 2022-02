Mein Thema Wirklich Gedanken über das extensive Aufhalten in digitalen Räumen und den damit einhergehenden Verlust der Wirklichkeit. Eugen Koller, Theologe 11.02.2022, 05.00 Uhr

Eugen Koller, Theologe

Was bringt Menschen dazu, die Kirchenstiege emporzusteigen, aber nicht in die Kirche einzutreten, sondern einen Blick in den Anschlagkasten zu werfen und wieder von dannen zu ziehen? So beobachtete ich es während eines Mittagessens in einem Urschweizer Hauptort. Die Personen informierten sich auf den Aushängen, wer gestorben ist, nachdem sie wohl die Totenglocke gehört hatten oder sich einfach kundig machen wollten, wer nicht mehr unter den Lebenden des Dorfes weilt.