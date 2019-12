Mit seinem Renten-Verzicht will Macron die streikenden Bähnler isolieren

Macron will auf Tausende Euro seiner eigenen Rente verzichten – enden nun die Streiks?

Im Kampf für seine Rentenreform wirft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nun seine eigene präsidiale Rente in die Waagschale. Beenden nun die Bähnler ihren Streik und verhindert Macron so das Verkehrschaos an Weihnachten?