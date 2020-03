Kommentar Nur Solidarität verhindert den totalen Stillstand Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ruft die Bevölkerung auf, sich an die Notstands-Regeln zu halten - dann werde die Epidemie eingedämmt. Corona ist ein echter Solidaritätstest für das Land. Doris Kleck 17.03.2020, 08.32 Uhr

Es ist keine Katastrophe, die sich mit einem Knall angekündigt hat. Mit einem Bild, das sich in unseren Köpfen festmachen wird. Wie dem einstürzenden World Trade Center 2001 etwa oder dem brennenden Atomreaktor in Tschernobyl. Das Corona-­Virus ist unsichtbar. Wohl deshalb dauerte es (zu) lange, bis der Ernst der Lage in das Bewusstsein der Bevölkerung eindrang. Zu sorglos gingen wir mit den Ratschlägen des Bundes um. Distanz halten? Nicht für mich!