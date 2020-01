Kommentar Quotendruck Das Einführen von Quoten ist in aller Munde. Weshalb dies nicht immer sinnvoll ist. Jérôme Martinu 25.01.2020, 09.19 Uhr

Jérôme Martinu, Chefredaktor

10 Prozent. Diese Quote steht im Kern der nationalen Abstimmung vom 9. Februar über die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen». Mindestens ein Zehntel der neuen Wohnungen müsse gemäss der Initiativen des Mieterinnen- und Mieterverbandes gemeinnützig sein. Die Quote würde in der Bundesverfassung verankert, Bundesrat und Parlament lehnen das ab – zu Recht. Eine gemeinnützige Wohnbauquote kennt auch die Stadt Luzern: Auf 16 Prozent muss diese bis 2037 steigen. Bei der Abstimmung 2012 lag sie bei 13 Prozent, seither ist der Anteil gar gesunken.

Quotenregeln und -debatten gibt es auch anderswo: bei börsenkotierten Firmen, wo man sich erklären muss, wenn der Frauenanteil in den obersten Chefetagen weniger als 20 bis 30 Prozent beträgt. Oder bei der Zauberformel, die nichts anderes ist als eine Quote auf Basis der Parteistärken. Hier drängen die Grünen aufgrund ihres Wahlsiegs auf eine neue Zusammensetzung des Bundesrates.

Mit dem Rechenschieber zu politisieren und zu regulieren, scheint im Trend zu liegen – eine fragwürdige Entwicklung. Quoten mögen in gewissen Fällen tauglich sein. Etwa dort, wo seit langem stockende Prozesse unbedingt beschleunigt werden müssen. In der überwiegenden Mehrheit sind Quotenregeln aber untauglich. Mit diesem starren Instrument werden Kompromisse quasi verunmöglicht, Reaktionsmöglichkeiten auf aktuelle Entwicklungen werden erheblich eingeschränkt. Wichtig ist es also, dem Quotendruck nicht gleich nachzugeben.