Als ein Zuger Orgelbauer ein Instrument nach Zurzach lieferte

Serie Hingeschaut: Wie das aargauische Zurzach in den Besitz einer Orgel eines gefragten Zuger Handwerkers kam Die reformierte Kirche des Kurorts birgt ein klingendes Beispiel eines einst besten Zuger Handwerkes. Ursprünglich stand die Orgel jedoch woanders. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 04.02.2022, 16.30 Uhr

Die Orgel aus Zug passt mit ihrem opulenten Gehäuse bestens in den barocken Raum der reformierten Kirche von Zurzach. Archivbild: Andreas Faessler (15. April 2013)

Bei unserem heutigen Fundstück schauen wir mal wieder über die Kantonsgrenze hinaus – an den Rhein ins aargauische Bad Zurzach. Im Zentrum des pittoresken Städtchens, welches trotz eines alten Marktrechtes nie eine Stadt war, stehen mit der alten Pfarrkirche, dem Verenamünster und der reformierten Kirche drei kulturhistorisch bedeutende Gotteshäuser. Beim Blick in die beiden letzteren dürfte dem aufmerksamen Auge auffallen, dass sich die jeweiligen Orgelprospekte sehr ähnlich sind. Das kommt nicht ganz von ungefähr.

Das in seiner heutigen Dimension Mitte des 14. Jahrhunderts entstandene Münster war wohl seit Anbeginn mit einer Orgel ausgestattet. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Instrument mehrmals ersetzt, erneuert, erweitert. Auch die anno 1750 nach der Barockisierung des Kircheninnern installierte Orgel von Leonhard Gottlieb Leu aus Bremgarten sollte im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts ersetzt werden. Der Offerte für eine Orgel mit 13 Registern von Michael Gassler aus dem nahen Koblenz wurde jedoch diejenige des Baarer Orgelbauers Franz Josef Remigius Bossart (1777–1853) vorgezogen. 1819 entstand in der damals bedeutenden Baarer Werkstatt ein Instrument mit (vermutlich) 16 Registern und vier Bälgen. Das Vorgängerinstrument von Leu durfte Bossart übernehmen und behalten.

Auch die Reformierten wollten Musik

1884 erhielt das Verenamünster abermals ein neues Instrument, diesmal zeichnete die Firma Goll in Luzern für den Bau verantwortlich. Doch damit hatte die Orgel aus dem Kanton Zug nicht ausgedient. Einen Steinwurf vom Verenamünster entfernt steht seit 1717 die reformierte Kirche von Zurzach, eine der ältesten sogenannten Querkirchen der Schweiz. Hier hatte bis dahin hauptsächlich die Zürcher Gottesdienstordnung gegolten, welche den Schwerpunkt beim gesprochenen Wort vorsah. Musikalisch bediente man sich lediglich des unbegleiteten Psalmengesangs.

Anfang des 19. Jahrhunderts jedoch sagten sich die Reformierten allmählich davon los und hatten zunehmend das Bedürfnis nach musikalisch ausgeschmückten Gottesdiensten. 1880 beschafften sich die Zurzacher Reformierten ein Harmonium, was sich aber in einem so voluminösen Raum nicht als die ideale Lösung erwies.

Detailansicht des reich gestalteten Orgel-Gehäuses. Archivbild: Andreas Faessler (15. April 2013)

So kam ihnen die vier Jahre später ausgewechselte Orgel im nahen Münster mehr als gelegen: Sie erwarben kurzerhand die Bossart-Orgel aus Zug und installierten sie in veränderter, dem Raum angepasster Struktur an der Ostseite des Schiffes. Hier verblieb die Bossart-Orgel bis in die 1960er-Jahre. Das in die Jahre gekommene Instrument bedurfte abermaliger Reparatur und Erneuerung.

1968 vollzog die Firma M. Mathis & Co. eine Komplettsanierung an der Bossart-Orgel mit einer optischen wie technischen Rückversetzung in den Originalzustand, soweit dies möglich und nachvollziehbar war. Bestandteile des ursprünglichen Gehäuses waren teils im Inneren der Orgel, teils im Pfarrhaus aufbewahrt worden. Mit viel Aufwand wurde sämtliches Potenzial an Qualitätsgewinnung ausgeschöpft. Im Zuge dessen platzierte man das Instrument an die Südwand um, in die Mitte der eigens dafür erneuerten Empore.

Seit der fachmännischen Aufbereitung durch die Firma Mathis ist die Zuger Orgel in Zurzach bis weit über die Region hinaus für ihren qualitätsvollen Klang bekannt und wird häufig konzertant eingesetzt.

Grosser Konkurrenzdruck aus dem süddeutschen Raum

Somit finden wir in Bad Zurzach ein kostbares Zeugnis eines einst weit herum gefragten Zuger Handwerks. Franz Josef Remigius Bossart starb 1853 im Alter von 77 Jahren. Sein Ableben bedeutete zugleich das Ende der traditionsreichen Firma aus Baar, welche zu der Zeit bereits über fünf Generationen hinweg existiert hatte. Denn gegen den gestiegenen Konkurrenzdruck – vor allem im süddeutschen Raum waren mehrere potente Orgelbaufirmen entstanden – konnte sich Bossart mit seiner Werkstatt nicht mehr durchsetzen.

Offen ist an dieser Stelle noch der Punkt mit der frappierenden Ähnlichkeit der beiden Zurzacher Kirchenorgeln. Wir schauen zurück ins Münster.

Zum Vergleich: das heutige, der Bossart-Orgel nachempfundene Instrument im Verenamünster. Archivbild: Andreas Faessler (15. April 2013)

Die Goll-Orgel mit ihrem stilistisch an die Renaissance anlehnenden Gehäuse fand Verwendung bis 1977. Man beauftragte die Firma Metzler mit einem neuen Instrument. Dieses erhielt schliesslich ein Gehäuse, welches sich ganz am Bossart-Modell orientiert – eine Art Rückbesinnung, zumal das Gehäuse mit seiner dem Rokoko verpflichteten Formensprache besser in das barocke Kirchenschiff passt als ein eher strenger Renaissance-Prospekt. Somit verfügen beide Kirchen heute über optisch (fast) gleiche Instrumente.

In der Serie «Hingeschaut» gehen wir wöchentlich Fundstücken mit kulturellem Hintergrund und Zuger Bezug nach.

