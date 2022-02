Hingeschaut: Dieses Haus in Unterägeri gibt zeitlosen Rat

Serie Hingeschaut: Dieses Haus gibt zeitlosen Rat – kümmer dich erst mal um deinen eigenen Mist Eines der ältesten Häuser in Unterägeri trägt einen für die Region untypischen Spruch aus dem 18. Jahrhundert. Nur wer hin- beziehungsweise hinaufschaut, sieht ihn. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 11.02.2022, 16.30 Uhr

Von der Strasse aus sind die alten Inschriften am «Gedi»-Haus an der Untersicht der Klebdächer gut lesbar. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 11. Februar 2022)

Dass die Alte Landstrasse in Unterägeri einst die Hauptverkehrsachse durchs Dorf und das ganze Tal war, daran erinnert heute zum einen noch ihr Name. Zum anderen ist es an den historischen Gebäuden ablesbar, welche sie säumen. Allen voran die alte Pfarrkirche mit angrenzendem Pfarrhaus, unweit davon das alte, 2015 im grossen Rahmen umgebaute Gasthaus Kreuz und schliesslich – unser heutiges Augenmerk – das Haus Alte Landstrasse 107, welches mit der direkt gegenüberliegenden Nummer 108 eine Engstelle bildet und sich deshalb in seiner Ganzheit dem Auge etwas entzieht.

Dabei sollte man genau hier seinen Blick für einmal nach oben richten. Seit die Alte Landstrasse nicht mehr durchgehend, sondern für den Verkehr ab Schulhaus Acher gesperrt ist, ist es weitgehend gefahrlos möglich, hier für einen Moment den Hans-Guck-in-die-Luft zu machen.

Eines der ältesten Gebäude im Unterägerer Dorfzentrum

Doch zunächst sei das historische Gebäude kurz beschrieben. Es ist im Kern viel älter als es heute den Anschein macht, es handelt sich gar um eines der ältesten im alten Unterägerer Dorfzentrum. Die Geschichte des einst als Blockbau erstellten Hauses reicht bis ins Spätmittelalter zurück. Seine Bezeichnung «Gedi-Haus» leitet sich wahrscheinlich vom Namen eines einstigen Bewohners ab, wie auf einer kleinen Tafel an der Aussenmauer zu lesen ist.

Hier erfährt man denn auch, dass im 19. Jahrhundert die so genannten Bot-Iten im Haus wohnten, wohl benannt nach dem Dorfboten Josef Iten (1826-1889), welcher mit seinem Fuhrwerk unterschiedliche Boten- und Transportdienste im ganzen Ägerital zur Verfügung stellte. Ferner beherbergte das Haus gemäss Tafel – anscheinend nicht ganz gesichert – zeitweise die Gemeindekanzlei, was wiederum die Bedeutung dieses Ortes an der einstigen Hauptachse mitten durchs alte Zentrum betonen würde.

Erst wenn du selbst ohne Fehler bist...

Und jetzt schauen wir also nach oben und sehen das, auf was die Infotafel weiter hinweist: An der Untersicht der oberen beiden Klebdächer ist je eine Inschrift zu lesen, von denen die längere besonders interessant ist. Sie lautet wörtlich:

«WER BAUT AN GASEN UND STRASEN MUS SICH VON IEDER MAN TADLEN LASEN VERACHT NIT MICH UND DIE MEINE BETRACHT ZU VOR DICH UND DIE DEINE WAN DU DICH OHNE FEHLER FINST ALSDAN KOME UND VERACHTE MICH 1780»

Ein Sinnspruch mit zeitloser Gültigkeit. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 11. Februar 2022)

Die für das 18. Jahrhundert typischerweise keiner genauen Orthografie folgende Inschrift lässt sich im Kontext leicht erfassen – es ist ein Sinnspruch, welcher inhaltlich zeitlose Gültigkeit hat. Wer sich damals also an einem so prominenten Ort wie an der Hauptstrasse mitten in einem Ortszentrum niederliess, zog die Aufmerksamkeit vieler auf sich. Und erntete mitunter halt auch Spott und Kritik – für was auch immer. Der Hauseigentümer will dem mit seiner Inschrift dahin gehend begegnen, dass er die Spötter mahnt, sie sollen sich erst mal um ihren eigenen Mist kümmern. Erst wenn sie selbst fehlerlos sind und ein reines Gewissen zu haben glauben, sollen sie an anderen kritteln.

Das Ganze ist heute nicht anders. Wer im Rampenlicht steht, sich stets an die Öffentlichkeit drängt, in den Medien exponiert oder sonst dauernd von sich reden macht, wird eben auch Kritik und Ablehnung erfahren – und kann dann aber den Aggressoren mit derselben Empfehlung begegnen, erst mal vor der eigenen Haustür zu kehren.

Auf die Mahnung folgt der Segen

Diese Art Hausinschrift ist für die Region Unterägeri untypisch. Etwas Vergleichbares findet sich im Chamer Weiler Niederwil, wo an einem Bauernhaus geschrieben steht, dass dieses Gebäude nicht errichtet worden sei, um den Leuten zu gefallen («Hingeschaut» vom 6. März 2021). Viel geläufiger ist die zweite Inschrift am Unterägerer «Gedi»-Haus, die sich liest:

«HAUS STEHT N GOTTES GEWALD MEISTER IOHANES BENING NUSBAUMER».

Es ist ein häufig in dieser Art vorkommender Segensspruch, hier mit einem Hinweis auf den Zimmermann Johannes Benignus Nussbaumer, welcher den Dachstuhl erstellt hat.

Dass die beiden Inschriften an der Unterseite der Vordächer angebracht sind und nicht wie üblich an einer vertikalen Stelle, dient schlüssigerweise ihrer Lesbarkeit, weil man sie aufgrund des räumlichen Engpasses an diesem Ort gar nicht erst sehen würde. Seit die Hausfassade aufgefrischt und der einzigartige Schriftzug nachgezogen ist, lässt sich das Geschriebene von der Strasse aus sehr gut lesen.

