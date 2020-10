Kommentar Transparenziniative: Mehr Offenheit täte dem Kanton Luzern gut National- und Ständerat debattieren gerade über einen Gegenvorschlag zur eidgenössischen Transparenziniative. Nun hat die SP Luzern mit einem Vorstoss beim Regierungsrat auch die Diskussion auf kantonaler Ebene erneut entfacht. Livia Fischer 06.10.2020, 05.00 Uhr

Livia Fischer.

Das Thema ist schon lange auf dem Tisch – und doch ist noch kein Ende in Sicht: die Transparenz in der Politik­finanzierung. So fordern Linke schon seit Jahren, dass Parteien und andere politische Akteure ihre Finanzen offenlegen sollen. Nur: Über Geld reden die restlichen Parteien plötzlich nicht mehr so gerne, sobald sie selber dessen Herkunft transparent machen sollen. Und auch der Bundesrat sprach sich 2018 gegen die Transparenzinitiative aus, schiebt die Verantwortung auf die Kantone ab. Aktuell debattieren National- und Ständerat über einen Gegenentwurf zur eidgenössischen Transparenzinitiative.