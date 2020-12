Keine Angst vor dem Löwen! Musiker der Lucerne Festival Academy trainieren online ihre Karriere-Planung. Das hier gesammelte Know-How könnte auch Luzerner Musikern zugute kommen. Urs Mattenberger 15.12.2020, 07.50 Uhr

Erst auf den zweiten Blick wird klar, was an diesem Bild nicht stimmt. Die niedliche Katze, die ihr Spiegelbild am Boden betrachtet, ist darin vergrössert zu einem majestätischen Tiger. Das Spiegelbild entpuppt sich als Wunschbild.

Was das mit der Karriereplanung von jungen Menschen zu tun hat, erfahren wir in einem Online -Workshop für Musiker. Durchgeführt wurde er in Zusammenarbeit mit Lucerne Festival von Trainerinnen der Adecco Group Schweiz. Bei einem ersten Zoom-Meeting liessen sich rund zehn Teilnehmer der Lucerne Festival Academy durch Bilder wie dieses aus der Reserve locken. Beim ersten Treffen ging es nämlich um Fragen wie: Wie sehe ich mich selbst? Wie sehen mich die andern? Und wie weit stimmt beides miteinander und mit der Realität überein?

Adecco, der führende Stellen- und Personalvermittler der Schweiz, hat diese Art von «Career Program» vor ein paar Jahren entwickelt, um Sportlern zu helfen, gleichzeitig verschiedene Karriere-Perspektiven zu verfolgen - auch für die Zeit nach dem Rücktritt vom Aktivsport. Neu ist die Idee, dieses Modell für Musiker zu nutzen. So führte Adecco 2017 erstmals «Career Sessions» für Absolventen der Lucerne Festival Academy durch. Denn bei Musikern stellen sich ähnliche Fragen zur beruflichen Laufbahn:.

«Karrieren verlaufen heute weniger linear. Viele switchen während ihrer beruflichen Entwicklung in andere Bereiche hinein,»

sagt Cynthia Hansen zu den Teilnehmern, die sich von Seattle über Basel bis Hongkong zugeschaltet haben: «Zu Beginn ist es deshalb wichtig, sich seine Fähigkeiten und Interessen in der ganzen Breite bewusst zu machen und erst später auf berufliche Ziele zu fokussieren.».

Das erste Modul des Workshops rückt deshalb die Selbstwahrnehmung ins Zentrum. Dabei geht es darum, seine ureigenen Stärken zu erkennen, seine Leidenschaft und «superpower», sagt Cynthia in die Runde. Später fragt sie die Teilnehmer nach kulturellen Prägungen, Werthaltungen und Motivationen, die ihre Tätigkeit als Musiker leiten. Nach jeder Aufgabe gibt es eine kurze Pause, in der jeder sich Notizen machen kann, um die Ergebnisse in der Zoom-Runde zu präsentieren.

Scheu vor der Leadership?

Dazu lassen Cynthia und ihre beiden Kolleginnen eine Fülle von zusätzlichen Kriterien einfliessen, aus denen sich jeder wie auf einer Landkarte seine «Me Map» zusammenstellt. Den Fragenraster strukturiert und öffnet die Arbeit mit den Tier-Symbolen. In einem ersten Schritt ordnet sich jeder einem der Tiere zu – dem beständigen Hund, der fokussierten Eule, dem dominanten Löwen oder dem geheimnisvollen Pfau – und muss dies begründen.

Der spanische Perkussionist Noé identifiziert sich mit dem Pfau als Sinnbild für Schönheit, die auch als Projektionsfläche dient. Ebenfalls den Pfau wählt die Cellistin Caty, weil er mit seinem Rad für Öffnung und Offenheit steht. Ein anderer wählt die Eule, in der er sich als «Beobachter» wiedererkennt.

«Aber wenn es um die Sache geht, mag ich es eigentlich nicht diplomatisch, sondern bin sehr direkt,»

Cynthia stellt lachend fest, dass niemand den Löwen gewählt hat, der für «Leadership» steht. Und sie beginnt die Tiercharaktere mit weiteren Attributen zu differenzieren. Das positiv besetzte Selbstbewusstsein des Löwen-Typs bringt Jens, einen Schlagzeuger aus Basel, ins Grübeln. Eigentlich hatte er den Hund gewählt, den Cynthia unter anderem mit Teamgeist assoziiert.

«Aber wenn es um die Sache geht, mag ich es eigentlich nicht diplomatisch, sondern bin sehr direkt», lacht er. Und Noé entscheidet sich jetzt für eine Mischung aus Pfau - für Cynthia ein charismatischer «Influencer» und Motivator - mit einem Löwenanteil: «Das hängt auch mit dem Alter zusammen. Als ich jünger war, war ich noch viel mehr Löwe.»

So kommen in den Diskussionen über die Tiercharaktere eigene, aber auch herkömmliche Werthaltungen zur Sprache. Ilaria pocht auf Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freiheit und Noé auf Integrität, Gleichheit und Spass –Werte, die auch beim gemeinsamen Musizieren wichtig sind. Jens kombiniert Hund und Löwe im Wunsch nach Gerechtigkeit und dem Wille, künstlerisch immer «vorwärts» zu gehen. Immer wieder bringt Cynthia Statements pointiert auf den Punkt, wenn sie etwa im Wunsch, Mitmusiker in Entscheidungen einzubeziehen, gesellschaftliche Werte wie «Demokratie» und «Transparenz» entdeckt.

In einer weiteren Zoom-Session soll darüber diskutiert werden, wie man solche Selbsteinschätzungen übersetzen kann in Karrierestrategien. Oder in Portfolios und Präsentationen, die mögliche Adressaten wie Arbeitsgeber oder Stiftungen überzeugen können. Vorgezogen werden soll auf Wunsch der Musiker zudem das Modul Networking. Denn dieses spielt eine besondere Rolle gerade jetzt, wo wegen Corona Veranstaltungen und damit Kontaktmöglichkeiten wegfallen

Wie realistisch ist es, eine derartige Fülle von Informationen in nur zwei Sessions in eigene Karriereziele zu übersetzen? «Diese Zoom-Version ist eine komprimierte Form der Kurse, die im nächsten Sommer wieder vor Ort in Luzern durchgeführt werden,» räumt Felix Heri ein, der als Leiter der Lucerne Festival Academy das «Career Programm» begleitet: «Da können auch mehr Akademisten teilnehmen. Weil diese in der Regel über drei Jahre hinweg die Academy besuchen, können im Prinzip alle Akademisten einmal diese Kurse besuchen».

Damit wird das «Career Program» zum festen Bestandteil der Weiterbildung in zeitgenössischer Musik an der Academy. «Die Musiker schätzen es sehr, dass wir nicht nur musikalische Entwicklungsmöglichkeiten bieten», weiss Heri: «Denn der Markt für Orchestermusiker und erst recht in der zeitgenössischen Musik ist begrenzt. Deshalb sind Musiker heute immer mehr selbständige Unternehmer ohne Festanstellung».

Zudem sind die Anforderungen an die Selbstvermarktung von Musikern in den letzten Jahren enorm gestiegen. «Vor zehn Jahren konnte man sich noch mit einer Mail um Engagements oder Unterstützungsbeiträge bewerben», weiss Heri, der zehn Jahre Geschäftsführer der basel sinfonietta war, bevor er dieses Jahr zu Lucerne Festival kam: «Heute sind dafür 20- bis 30-seitige Dossiers Standard»,

Das «Career Program» soll nicht nur helfen, solche überzeugend aufzusetzen. Es ergänzt auch entsprechende Module an den Musikhochschulen, die viele Musiker als zu rudimentär empfinden. Am «Career Programm» beim Lucerne Festival können dessen Akademisten aus aller Welt teilnehmen. Gibt es Pläne, dass davon auch Luzerner Musiker profitieren könnten – beispielsweise an der Musikhochschule, wo Heri Klarinette studiert hat? «Natürlich ist das auch an der Musikhochschule Luzern ein Thema», sagt er: «Als ich hier mein Studium abschloss, gab es bereits das Modul <Get into busines>. Für eine mögliche Kooperation sind wir und auch die Musikhochschule offen, wie ich von Gesprächen mit deren Direktor Valentin Gloor weiss. Aber konkrete Pläne gibt es noch nicht.»

Wenn Lucerne Festival in diesem Bereich Know-How aufbaut, ist es für Heri naheliegend, «dass wir das mit anderen teilen.» Das gilt auch in einem grösseren Kontext: «Adecco führt dieses <Career Program> auch am Young Artist Festival in Davos durch. Im Idealfall entsteht aus solchen Bestrebungen ein Netzwerk und ein Kreislauf, in dem Musiker auch mal wieder zurückkommen.» Und wer weiss, vielleicht kommt die Katze dann als Tiger zurück.