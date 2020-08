Mutter und Sohn führen gemeinsam die Riklin AG: Jetzt feiert die St.Galler Heizölfirma ihr 75-Jahr-Jubiläum Der jetzige Co-Chef Philipp Riklin war erst 23 Jahre alt, als sein Vater starb. Er arbeitete in den USA und hatte den Einstieg in den Familienbetrieb noch nicht so bald geplant. Er kehrte zurück nach St.Gallen und übernahm zusammen mit seiner Mutter die Geschäftsführung. Zur Zeit sei die Nachfrage nach Heizöl besonders gross. Claudia Schmid 24.08.2020, 12.00 Uhr

Patrick und Heidi Riklin leiten das Unternehmen gemeinsam. Die Firma Riklin wird dieses Jahr 75 Jahre alt. Benjamin Manser

Seit 75 Jahren versorgt die Riklin AG ihre Ostschweizer Kundschaft mit Brenn- und Treibstoffen. Im Juli 1945 von Otto Riklin senior und seinen zwei Söhnen gegründet, ist das Unternehmen auch heute noch ein St. Galler Familienbetrieb – das ist keine Selbstverständlichkeit. «Viele kleinere Firmen wurden von den grossen Brennstoffhändlern geschluckt. In der Ostschweiz haben nur wenige ihre Eigenständigkeit wahren können», sagt Philipp Riklin. Zusammen mit seiner Mutter führt er das Unternehmen seines Urgrossvaters in vierter Generation.

Mineralölhandel in der Nachkriegszeit

Der Zweite Weltkrieg war gerade vorbei, als Otto Riklin den Entschluss fasste, eine Firma zu gründen. Zusammen mit Familienangehörigen begann er in der Nähe des Bahnhofs St. Fiden, mit Brennstoffen zu handeln. Und so lieferten sie in die Keller der St. Galler Gebäude Brennholz und Kohlebriketts, die in der Nachkriegszeit sehr gefragt waren.

«Körperlich war dies eine anstrengende Arbeit. Auf den Schultern lasteten die schweren Säcke und auf der Lunge der Kohlestaub.»

Philipp Riklin leitet das Unternehmen. Benjamin Manser

Mit der Zeit wurde das Erdöl für Heizzwecke immer wichtiger. Die Riklins reagierten auf den Wandel mit dem Bau einer ersten Tankanlage beim Bahnhof St. Fiden. Sie hatte ein Fassungsvermögen von 100 000 Litern. Mit einem ersten eigenen Fahrzeug starteten sie mit Heizöl-Lieferungen.

1968 trat Markus Riklin, der Vater des heutigen Geschäftsführers, in die Firma ein. Damit waren bereits drei Generationen im Familienbetrieb am Werk. In diese Zeit fielen mehrere Expansionsprojekte: der Kauf von «Kohlen-Müller» mit Tank und Kohlenlager, die Bereichserweiterung mit dem Shell-Schmiermittel- und Motorenöl-Vertrieb und die Erweiterung des Serviceangebotes durch Ölfeuerungsservice, Tanksanierungen und Neutankanlagen.

Der Firmengründer geht in Pension

Anfangs der 1980er Jahre fand der erste grosse Generationenwechsel bei Riklin AG statt. Otto Riklin senior ging in Pension und übergab die Geschäfte an Sohn Paul Riklin. Bald darauf folgten der Kauf der «Chole Rohner AG», der Bezug der neuen Büroräume im Neubau an der Heimatstrasse 8 und die Investition in ein modernes Tanklager im Walenbüchel mit 16'000'000 Liter Fassungsvermögen für Heizöl, Öko-Heizöl und Diesel. Ausserdem übernahm das Unternehmen die Hauptvertretung für Shell-Gas in der Ostschweiz.

Unter der Geschäftsführung von Markus Riklin, der dritten Generation, expandierte der Familienbetrieb erfolgreich weiter. 2001 wurde die Riklin & Co. in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Nur drei Jahre später verstarb Philipp Riklins Vater. «Ich war 23 Jahre alt, arbeitete in den USA und hatte den Einstieg in den Familienbetrieb noch nicht so bald auf meinem Lebensplan», erzählt der 37-Jährige. Er kehrte zurück nach St.Gallen und übernahm zusammen mit seiner Mutter die Geschäftsführung.

«Es war ein Sprung ins kalte Wasser mit vielen Herausforderungen im nicht immer einfachen Heizölgeschäft. Andererseits bedeutete die Übernahme der Geschäftsführung viele lehrreiche Erfahrungen und spannende Arbeitsjahre.»

«Wir sind zu 100 Prozent ein St. Galler Familienbetrieb geblieben. Unsere Kundschaft stammt vorwiegend aus St. Gallen und Umgebung und der übrigen Ostschweiz», beschreibt Philipp Riklin die heutige Firma. Am im vor drei Jahren eingeweihten neuen Hauptsitz mit eigenen Büro- und Gewerberäumen an der Walenbüchelstrasse arbeitet ein junges Team mit rund zehn Angestellten.

Der Geschäftsführer in vierter Generation ist überzeugt, dass der Energiebranche und damit auch den Heizölhändlern die Herausforderungen noch nicht sobald ausgehen werden. «Zu den Zeiten meines Urgrossvaters löste das Heizöl die Kohle als Brennstoff ab. Auch in unserer Zeit wird es wieder einen Wandel geben. Welche Energieträger und neuen Technologien sich durchsetzen, wird die Zukunft weisen», sagt Philipp Riklin. Zurzeit aber sei die Nachfrage nach Heizöl besonders hoch. Grund dafür sei der durch die Coronakrise verursachte Preissturz von Rohöl im März dieses Jahres.