Wird das marode Altersheim Espel in Gossau umgenutzt statt abgerissen? Diesen Herbst zügeln die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheimes Espel ins Provisorium «Schwalbe plus». Abreissen oder umnutzen? Diese Frage stellt sich nun für das leer stehende Haus. Der Gossauer Stadtrat will erst nächstes Frühjahr einen Entscheid fällen. Melissa Müller 03.09.2020, 14.02 Uhr

Die Seniorinnen und Senioren ziehen diesen Herbst aus dem Espel aus. Ralph Ribi (3. Februar 2020)

CVP-Stadtparlamentarier Elmar Hardegger will wissen, wie es mit dem Espel weitergeht. In einer Einfachen Anfrage fragte er den Stadtrat, was er mit dem leer stehenden Gebäude vorhabe. Man habe das Hochbauamt mit der Klärung einer allfälligen Nachnutzung oder eines allfälligen Abbruches beauftragt, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort.