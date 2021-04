Coronavirus Vier Tote nach SputnikV-Impfung in Russland – Behörden verneinen Zusammenhang In Russland sind offenbar vier Personen nach der Verabreichung des Corona-Impfstoffs SputnikV gestorben. Einen Zusammenhang gebe es aber nicht, beteuern die Behörden. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA nimmt die Fälle ernst. 09.04.2021, 11.00 Uhr

Kurz nach der Einnahme von Sputnikk V sind in Russland vier Personen gestorben. Einen Zusammenhang gebe es aber nicht. Keystone

(chm) Wie das englischsprachige Onlineportal «EU Observer» am Freitag berichtete, sind in Russland vor kurzem vier Menschen nach der Impfung mit Sputnik V gestorben. Es handelt sich um drei Frauen im Alter von 51, 69 und 74 Jahren. Die vierte Person ist nicht identifiziert. Die Fälle seien bislang nicht gemeldet worden. Der Observer hatte jedoch Einsicht in durchgesickerte Akten.