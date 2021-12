Deutschland Friedrich Merz greift nach dem CDU-Vorsitz – es ist bereits sein dritter Versuch Bereits zwei Mal ist er knapp gescheitert, nun soll es klappen: Friedrich Merz, Wunschkandidat der Konservativen, soll die in die Opposition gerutschte CDU wieder aufpäppeln. Seine Chancen stehe gut wie nie. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 14.12.2021, 12.11 Uhr

Klappt es dieses Mal? Friedrich Merz will an die CDU-Spitze.

Auch bei dieser Wahl könnte es knapp werden. Das weiss der 66-jährige Friedrich Merz sehr wohl. Und die Gefahr, dass er auch beim dritten Anlauf scheitert und dem ehemaligen Fraktionschef dann endgültig das Verlierer-Image anheftet, sie ist gegeben. Aber Merz ist sich seines Sieges recht gewiss. Vor wenigen Tagen sagte er:

«Ich bin zuversichtlich, dass ich die Mehrheit der CDU-Mitglieder gewinne.»

Die CDU sucht nach dem historisch schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl - die Union rutschte auf 24,1 Prozent ab, ihr bislang schlechtester Wert auf Bundesebene - schon zum dritten Mal seit 2018 einen neuen Parteichef.

Armin Laschet, der gescheiterte Kanzlerkandidat, kann sich nach dem miserablen Abschneiden seiner Partei nicht mehr an der Parteispitze halten, er kandidiert nicht einmal mehr um den Vorsitz. Der 60-jährige Nordrhein-Westfale hatte das Amt gerade mal ein Jahr inne. Nun greift Friedrich Merz, der ehemalige Fraktionschef und Gegenspieler Angela Merkels, schon wieder nach dem Vorsitz.

Bei jedem dieser Wahlgänge seit 2018 war Friedrich Merz als Kandidat mit dabei. 2018, als Angela Merkel den Parteivorsitz niederlegte, verlor er hauchdünn gegen die von Merkel favorisierte Annegret Kramp-Karrenbauer, die spätere Verteidigungsministerin.

Doch die Saarländerin hielt sich bloss knapp zwei Jahre an der Parteispitze, nach verloren gegangenen Landtagswahlen und Krach mit CDU-Ostverbänden warf sie den Job hin und begrub damit auch ihre eigenen Kanzlerinnen-Ambitionen.

Im Januar 2021 unterlag Merz erst im zweiten Wahlgang dem später krachend gescheiterten Armin Laschet, damals noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Merz gilt als Liebling der Konservativen.

Nach einem Konflikt mit Angela Merkel um die Fraktionsspitze kehrte er 2004 der Politik für Jahre den Rücken, der Jurist war während Jahren unter anderem im Dienst des Vermögensverwalters BlackRock und hatte mehrere Aufsichtsratsmandate inne, unter anderem bei Stadler Rail. Erst 2018 gab er - damals überraschend - sein politisches Comeback.

Sicher ist bislang nur eines: die nun grösste Oppositionspartei wird künftig von einem Mann geführt. Neben Merz bewerben sich um den Vorsitz auch der vormalige Kanzleramtschef und Mediziner Helge Braun (49) und - bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres - der Aussenpolitiker Norbert Röttgen (56).

400.000 Mitglieder dürfen abstimmen

Tatsächlich aber ist die Ausgangslage für Merz in diesem Jahr so gut wie zuvor noch nie. Denn die CDU hat das Wahlprozedere umgekrempelt. Eine Reaktion auf den Vorwurf der Parteimitglieder, die Parteielite in Berlin politisiere seit Jahren an der Basis vorbei und agiere bloss aus eigenem Machtkalkül. Dieses Mal dürfen die 400.000 CDU-Mitglieder ihren Favoriten online oder per Briefwahl küren.

Das Votum der Parteibasis ist zwar nicht bindend. Aber es gilt als sicher, dass die Delegierten im Januar bei ihrem Parteitag den Basis-Entscheid berücksichtigen werden. An diesem Freitag soll das Basis-Votum publik werden. Hat kein Kandidat das absolute Mehr im ersten Durchgang erreicht, kommt es zu einer Basis-Stichwahl.

Merz hatte bei vielen Konservativen - Gemeinderäte, Kommunalpolitikerinnen, einfache Parteimitglieder - seitjeher einen guten Stand. Im Gegensatz zu den Delegierten, quasi also der Parteielite. Dort hat Merz weniger Anhängerinnen und Anhänger. Die Delegierten haben bei Wahlen immer auch das eigene politische Überleben im Auge. In der Vergangenheit hatte das Merkel-Lager stets die Oberhand. Vor allem auch deshalb, da Merkel Kurs eine stabile Parteistärke über Jahre fast sicher garantierte.

Und damit auch das politische Überleben vieler Delegierten. Doch nun ist Merkel im politischen Ruhestand. Und die CDU vor einer innerparteilichen Veränderung. Die grosse Chance für Friedrich Merz. Allerdings: Aufbruch verspricht das Kandidaten-Trio nicht. Alle Anwärter sind alte Partei-Bekannte. Frischer Wind: Fehlanzeige.

Sollte es Merz werden, muss er seine Partei fit machen für die Wahlen in vier Jahren. Zunächst sitzt die CDU mit ihm aber auf der harten Oppositionsbank. Den Takt gibt momentan die SPD mit ihrer Ampel-Regierung vor.

