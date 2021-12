Ungeimpften in Deutschland drohen hohe Bussen

Deutschland Heilige Nacht, teure Pracht: Ungeimpften drohen harte Bussen Bald stehen die besinnlichen Tage an. Bei den Ungeimpften in Deutschland kommt kaum Weihnachtsstimmung auf. Sie dürfen sich nur im kleinen Kreis treffen. Ansonsten drohen harte Bussen. Christoph Reichmuth, Berlin Jetzt kommentieren 14.12.2021, 08.49 Uhr

«Bussgelder sind unvermeidbar» - der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Hannibal Hanschke / AP/08.12.2021

Die Lage für Ungeimpfte in Deutschland ist schon seit Wochen ungemütlich. Im Einzelhandel gilt eine strikte 2G-Regel, Zutritt also nur für Geimpfte und Genesene. Auf Weihnachtsmärkten das gleiche. Und den öffentlichen Verkehr dürfen Ungeimpfte nur noch mit aktuellen Tests benutzen. Kommen sie in eine Fahrscheinkontrolle und es fliegt auf, dass sie ungetestet mitfahren, werden 50 bis 100 Euro fällig.

Und: Die neue Ampel-Regierung hat bereits eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen - etwa das Pflegepersonal - auf den Weg gebracht. Ungeimpften Pflegerinnen oder Altersheimbetreuern droht ab Frühjahr der Jobverlust. Und: Demnächst dürfte in Deutschland auch eine generelle Impfpflicht durch das Parlament verabschiedet werden. Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in einem «Spiegel»-Interview schon angekündigt, was das für Ungeimpfte bedeutet:

«Ins Gefängnis muss niemand. Aber die Verhängung von Bussgeldern ist unvermeidbar.»

Apropos Bussgelder: Kaum besinnliche Stimmung löst bei Ungeimpften die bereits geltenden, scharfen Coronaregeln aus. Für Ungeimpfte gelten - anders als für Geimpfte - nämlich scharfe Kontaktbeschränkungen. Freilich auch über die Weihnachtstage. Sobald der ungeimpfte Onkel oder die ungeimpfte Schwester beim besinnlichen Weihnachtsfest an Heilig Abend teilnimmt, ist die Gästeliste begrenzt. Dann darf sich nur noch ein Haushalt mit höchstens zwei weiteren Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Heisst: Sobald der ungeimpfte Onkel mit am Tisch sitzt, muss die geimpfte Schwägerin und der geimpfte Bruder draussen bleiben - selbst, wenn der gesamte Rest der Familie den vollen Impfschutz geniesst.

Happige Bussen

Bei Verstössen gegen die Kontaktbeschränkungen drohen teils empfindliche Bussen. In Nordrhein-Westfalen müssen die Ungeimpften bei Regelbruch 250 Euro hinlegen, in Baden-Württemberg müssen auch die geimpften Gastgeber und die ungeimpfte Person bezahlen - zwischen 100 und 1000 Euro. Auch in Bayern kosten die Verstösse mehrere hundert Euro Busse.

Die Ordnungsämter haben zwar angekündigt, keine Razzien oder Stichkontrollen an Heilig Abend durchzuführen. Doch sind die Beamten etwa wegen Nachtruhestörung auf Hausbesuch, können alle Weihnachtsgäste dazu aufgefordert werden, den Impfnachweis vorzuweisen. Sind die Kontaktregeln gebrochen, wars das mit dem Weihnachtsabend. Die Polizei kann das Fest dann auflösen.

Das Geschäft mit den Ungeimpften könnte lohnend sein: Laut einer Umfrage einer Münchner Universität gaben 66 Prozent der ungeimpften Befragten an, an Weihnachten die Corona-Regeln für das Familienfest zu brechen zu wollen. Selbst bei den Geimpften ist die Bereitschaft zum Regelbruch recht hoch: 43 Prozent wollen an Heilig Abend das Auge zudrücken, um zusammen mit den ungeimpften Verwandten feiern zu können.

