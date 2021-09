Deutschland Wirtschaftsminister Altmaier mit Notarzt in Klinik gebracht worden Sorge um den Wirtschaftsminister: Peter Altmaier hatte einen Abendtermin in einem Berliner Hotel und wurde dann in ein Krankenhaus transportiert - zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl. 07.09.2021, 06.21 Uhr

Zurzeit befindet sich Peter Altmaier in ärztlicher Behandlung. Keystone

(dpa) Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Er ist aktuell in ärztlicher Behandlung, wie die dpa erfuhr. Altmaier hatte an einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses des Bundestages in einem Berliner Hotel teilgenommen. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, Altmaier sei mit einem Rettungswagen in die Berliner Charité gebracht worden.