Nach Bootsunglücken: Leichen vor Tunesiens Küste geborgen

Flüchtlinge Nach Bootsunglücken: Dutzende Leichen vor Tunesiens Küste geborgen Nach mehreren Bootsunglücken sind vor Tunesiens Küste 49 Leichen geborgen worden. 05.07.2021, 19.21 Uhr

Immer wieder sterben Flüchtlinge bei Bootsunglücken. (Symbolbild) Keystone

(dpa) Insgesamt sanken in den vergangenen fünf Tagen vier Boote in der Nähe der Stadt Sfax im Süden des Landes, sagte ein Sprecher der örtlichen Sicherheitskräfte der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Menschen stammten demnach aus Ländern südlich der Sahara und waren auf dem Weg nach Europa. Da die Wetterbedingungen gerade stabil sind, versuchten derzeit besonders viele Menschen die Überfahrt nach Italien.