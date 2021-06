Biden und Putin in Genf: Alles wird auf Hochglanz poliert

In Genf laufen die Vorbereitungen in der Villa La Grange auf Hochtouren, in der am Mittwoch das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin stattfinden soll. Alles muss auf Hochglanz poliert und für diese hohen Gäste und ihre Delegationen angepasst sein.

Sandra Havenith 11.06.2021, 14.32 Uhr