Greta Thunberg meldet sich zu Wort: Eine Menge ist passiert Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat zum 100-wöchigen Jubiläum ihres Klimaprotests einen Blick zurückgeworfen. «Schulstreik Woche 100! 17.07.2020, 13.03 Uhr

Greta Thunberg kämpft unermüdlich für das Klima.

(dpa) Vor 100 Wochen hätte ich niemals geglaubt, dass ich das heute noch machen werde. Seitdem ist eine Menge passiert», schrieb die 17-Jährige am Freitag in den sozialen Netzwerken. Dazu stellte sie eine Reihe von Bildern von sich und ihrem berühmten Protestschild mit der Aufschrift «Skolstrejk för klimatet» (Schulstreik fürs Klima), die von ihrem ersten einsamen Protest vor dem Stockholmer Reichstag im August 2018 über die Grossproteste in aller Welt und ihre Atlantik-Überquerung bis hin zum coronabedingten Protest zu Hause reichten.