«Heftige Explosion» nach Vulkan-Alarm auf Ferieninsel La Palma

Kanaren Vulkan-Alarm auf La Palma – 2000 Menschen evakuiert, Schaulustige wegbeordert Auf La Palma hat sich in den letzten Tagen ein Vulkanausbruch angekündigt. Am Sonntag dann gab es tatsächlichen eine «heftige Explosion». dpa 19.09.2021, 17.30 Uhr

Aktiver Vuklan bei El Paso auf der Insal La Palma, aufgenommen am Sonntag, 19. September 2021. Bild: Miguel Calero / EPA (El Paso, 19. September 2021)

Auf der spanischen Kanareninsel La Palma ist am Sonntag im Bereich der Cumbre Vieja ein Vulkan ausgebrochen. Um 15.12 Uhr Ortszeit (16.12 Uhr MESZ) habe es mehrere heftige Explosionen in der Gemeinde El Paso im Süden der Insel gegeben, berichtete die Zeitung «El País». Anschliessend begann der Vulkan grosse Mengen braunen und weissen Rauchs sowie Gesteinsbrocken und rotglühende Lava in die Luft zu schleudern. Der Vulkan habe mindestens vier Schlote, also verschiedene Stellen, an denen Asche, Rauch und Lava in die Höhe geschleudert würden, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE. In anderen Berichten war von drei bis sechs Schloten die Rede.