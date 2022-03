Tag 8 im Ukraine-Krieg: Luftangriffe und grosse Zerstörung

Kriegsbulletin Weitere Luftangriffe, grosse Zerstörung in den Städten – so ist die aktuelle Lage in der Ukraine Tag 8 im Ukraine-Krieg: Die Zerstörung in zahlreichen ukrainischen Städten ist gross, die Lage der Bewohnerinnen prekär. Die Hafenstadt Mariupol soll inzwischen vollständig eingeschlossen sein. Alice Guldimann Jetzt kommentieren 03.03.2022, 11.55 Uhr

Die russischen Truppen sind weiter auf dem Vormarsch. Keystone

Eine Woche, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin den Ukraine-Krieg mit seinem Einsatz-Befehl gestartet hat, ist das Leid und die Zerstörung gross, die Kämpfe gehen weiter. Mit Cherson im Süden des Landes haben die Russen mittlerweile die erste Grossstadt unter ihre Kontrolle gebracht.

Auch die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit rund 440’000 Einwohnern ist hart umkämpft. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte gemäss russischen Agenturen, die Stadt sei mittlerweile komplett eingeschlossen. Die Ukraine bestätigte das nicht. Nach Angaben örtlicher Behörden ist Mariupol nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom.

Zudem geht der Kampf um Kiew mit grosser Heftigkeit weiter. In der Nacht und am Morgen ab es erneut heftige Explosionen und Luftangriffe. Zudem steht ein 64 Kilometer langer russischer Militärkonvoi noch immer vor den Toren der Hauptstadt. Er habe in den letzten drei Tagen kaum Boden gutgemacht, meldete das britische Verteidigungsministerium. Die Gründe: der ukrainische Widerstand, Stau und technische Probleme.

In Chernihiv steht gemäss Berichten in den sozialen Medien nach einem russischen Beschuss ein Öllager in Flammen, mit Auswirkungen auf die Ukraine und Weissrussland. Auch in der Region Charkiw im Osten kam es zu weiteren Angriffen. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden bei einem Luftangriff in der Nacht acht Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Ebenfalls trafen zwei Raketen ein Verwaltungsgebäude. Die Journalistin Olga Tokariuk schreibt auf Twitter von einer «humanitären Katastrophe», die sich in den betroffenen Städten abzeichnet. Die Menschen könnten nicht fliehen, es gebe kein Essen und keine Medikamente.

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge wächst derweil stündlich an. Innerhalb von 24 Stunden sind 25’924 Ukrainer nach Rumänien eingereist, wie der rumänische Grenzschutz laut der Nachrichtenagentur Mediafax am Donnerstag berichtete. Seit Beginn des russischen Angriffs flohen insgesamt 139’050 Ukrainer in das Nachbarland, von ihnen sind gegen 90’000 in andere westliche Länder weitergereist. Gemäss der UNO haben über 1 Million Menschen die Ukraine bisher verlassen, was rund 2 Prozent der Wohnbevölkerung des osteuropäischen Staates entspricht.

Die ukrainischen Streitkräfte erhalten Unterstützung aus dem Ausland. So hat Deutschland entschieden, weitere Waffen zu liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ «Strela», wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Kreisen des Ministeriums erfuhr. Dabei handle es sich um Waffen sowjetischer Produktion aus ehemaligen Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR.

Die deutsche Aussenministerin fordert eine Untersuchung. Keystone

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat zudem rasche Untersuchungen verlangt: «Schwere Menschenrechtsverletzungen müssen strafrechtlich verfolgt werden», sagte sie in einer Videobotschaft. «Wir brauchen dringend eine Untersuchungskommission zur Ukraine, um alle Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen, die Russland seit Beginn seiner militärischen Aggression begangen hat.»

Derweil revidierte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Donnerstag seine Entscheidung vom Vortag und hat Russland und Weissrussland nun doch von den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking ausgeschlossen.

