Tag 9 – So ist die aktuelle Lage in der Ukraine

Tag 9 im Ukraine-Krieg: Die russische Armee hat die Anlage des Atomkraftwerks Saporischschja beschossen und ein Feuer verursacht. Die Nato und die internationale Gemeinschaft sind darüber besorgt. André Bissegger 04.03.2022, 12.00 Uhr

Auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja ist nach Gefechten ein Brand ausgebrochen. Keystone

Eine Woche, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin den Ukraine-Krieg mit seinem Einsatzbefehl gestartet hat, gehen die Kämpfe weiter. Die russischen Truppen rückten in der Nacht auf Freitag zu Europas grösstem Atomkraftwerk in der Nähe von Saporischschja vor und besetzten das Gelände. Dabei brach in einem Nebengebäude des AKW ein Feuer aus. Feuerwehrleute konnte den Brand am frühen Morgen löschen. Kritische Systeme waren offenbar nicht betroffen, es wurde keine erhöhte Radioaktivität gemeldet. Später bestätigten die Behörden, dass keine radioaktive Strahlung ausgetreten sei.

Der Angriff auf das AKW konnte weltweit im Internet mitverfolgt werden. Auf Youtube waren Bilder einer Überwachungskamera zu sehen:

Der ukrainische Präsident Selenski sprach danach von einem gezielten Beschuss von Reaktorblöcken durch russische Panzer. Sein Energieminister Herman Haluschtschenko forderte ein Eingreifen der Nato. Auch bat die ukrainische Botschaft in Berlin die Bundesregierung um weitere Waffensysteme – darunter Panzer, U-Boote und Kampfflugzeuge.

Die Nato wiederum verurteilte das Vorrücken der Russen zum AKW scharf. Die Berichte über den Angriff auf die Kernkraftanlage nahe der ukrainischen Grossstadt Saporischschja zeigten die Rücksichtslosigkeit, mit der der Krieg geführt werde und wie wichtig es sei, ihn zu beenden, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag am Rande eines Sondertreffens der Aussenminister der Bündnisstaaten in Brüssel.

Dringliche Sitzung des UNO-Sicherheitsrats

Boris Johnson kündigte nach dem Angriff auf das AKW eine dringliche UNO-Sitzung an. Keystone

Der deutsche CDU-Chef Friedrich Merz sagte dem Radiosender NDR Info, er halte einen Eingriff der Nato in den Ukraine-Krieg für möglich, wenn es gezielte Angriffe auf AKW geben sollte. Und Bundesaussenministerin Annalena Baerbock hat weitere Strafmassnahmen gegen Russland angekündigt. Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte derweil an, dass der Weltsicherheitsrat zu einer dringlichen Sitzung zusammenkommen werde.

Die USA haben zudem einen direkten Draht ins russische Verteidigungsministerium eingerichtet. Damit soll verhindert werden, dass es zwischen Truppen der beiden Staaten zu einem Missverständnis kommt. US-Präsident Joe Biden hat zudem erneut mit Selenski gesprochen.

Mehrfacher Luftalarm in Kiew

Die russischen Truppen setzen derweil nach ukrainischen Armeeangaben ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew fort. «Die Hauptanstrengungen der Besatzer konzentrieren sich auf die Einkreisung Kiews», heisst es im Morgenbericht der ukrainischen Armee. Die Stadt löste seit Mitternacht mehrfach Luftalarm aus, damit sich die Bewohner in Sicherheit bringen konnten.

Inzwischen geht auch das amerikanische Pentagon davon aus, dass Russland die Stadt Cherson im Süden der Ukraine kontrolliert. Am Freitagmittag vermeldete die ukrainische Medienplattform «Ukrinform», russische Truppen hätten den Fernsehturm der Stadt übernommen, um Falschinformationen zu verbreiten. Zudem würden Russen von der Krim in die Stadt gebracht, um die russischen Truppen als Befreier der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine zu feiern.

Zahl der Flüchtlinge wächst stündlich

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge wächst derweil stündlich an. Inzwischen sind über 670'000 Flüchtlinge in Polen angekommen. Das meldete der polnische Grenzschutz. Allein am Donnerstag hätten 99'200 Menschen die Grenze überquert. Gemäss den Zahlen der Vereinten Nationen sind bereits über eine Million Zivilisten aus der Ukraine geflüchtet – darunter auch über 53'000 nach Russland.

Miriam Behrens, Direktorin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, rechnet mit «mehreren tausend, zehn- bis zwanzigtausend Geflüchteten», die in die Schweiz kommen könnten. Das sagte sie am Freitag gegenüber Radio SRF. Die Schweiz müsse entsprechend darauf vorbereitet sein. Derweil sind die ersten Schweizer Hilfsgüter an der ukrainischen Grenze angekommen.

