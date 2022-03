Tag 10 – So ist die aktuelle Lage in der Ukraine

Kriegsbulletin Feuerpause in Mariupol für humanitären Korridor teilweise missachtet, ruhige Nacht in Kiew – so ist die aktuelle Lage in der Ukraine Tag 10 im Ukraine-Krieg: Russland und die Ukraine haben sich auf eine Feuerpause in Mariupol geeinigt. Damit könnte die Stadt am Samstag evakuiert werden. Allerdings sollen Russen die Pause teilweise missachten. André Bissegger 1 Kommentar 05.03.2022, 12.00 Uhr

Die Kämpfe in der Ukraine gehen auch am zehnten Tag weiter. Keystone

Kiew und Moskau haben sich auf eine Feuerpause in der Hafenstadt Mariupol geeinigt. Sie dient nach Angaben des ukrainischen und des russischen Militärs für die Einrichtung eines humanitären Korridors und soll am Samstag bis 15 Uhr (MEZ) dauern. Die Zeit soll genutzt werden, um die 440'000 Einwohner zählende Stadt zu evakuieren. Insgesamt sollen bereits über 1,2 Millionen Menschen die Ukraine verlassen haben.

Der russische Militärsprecher Igor Konaschenkow sagte am Samstag, die Feuerpause sei in Kraft, Zivilisten könnten die Städte verlassen. Zugleich würden «Truppen der Volksrepublik Donezk» den Ring um Mariupol schliessen.

Allerdings gibt es bereits Berichte, dass die Russen die Feuerpauses teilweise missachten. Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und Ansa. Den lokalen Behörden zufolge soll es Gespräche mit der russischen Seite geben, um sicherzustellen, dass entlang der gesamten Evakuierungsroute die Waffen schweigen.

Die weissrussische Journalistin Hanna Liubakova berichtet derweil auf Twitter, Mariupol stehe am Rand einer humanitären Katastrophe. Häuser seien zerstört und es gebe keine Heizungen, Strom, Wasser oder Essen.

Ruhige Nacht in Kiew

Die Kämpfe in der Ukraine gehen auch am zehnten Tag ungebrochen weiter. Das ukrainische Militär liefert sich nach eigenen Angaben weiter schwere Gefechte mit den russischen Truppen. Es werde «erbittert gekämpft, um ukrainische Städte von den russischen Besatzern zu befreien», hiess es am Samstag in dem in Kiew veröffentlichten Morgenbericht der Armee. In der Hauptstadt Kiew war die Nacht auf Samstag nach Angaben der Behörden jedoch «ruhig» und die Versorgung mit Strom und Wasser funktioniere.

Nach Einschätzung der britischen Regierung hat der Beschuss ukrainischer Ziele durch russische Luft- und Bodentruppen in den vergangenen 24 Stunden denn auch abgenommen. Die Ukraine halte weiter die wichtigen Städte Charkiw, Tschernihiw und Mariupol, teilte die Regierung am Samstag in ihrem täglichen Lagebericht unter Berufung auf Erkenntnisse des Militärgeheimdienstes mit.

Es gebe Berichte über Strassengefechte in Sumy, im Nordosten der Ukraine. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle vier Städte von russischen Kräften umstellt sind», heisst es in dem Bericht.

Ukrainer kehren zurück, um zu kämpfen

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexii Resnikow meldete derweil, dass bislang 66'200 Ukrainer in ihre Heimat zurückgekommen sind, um sich dem Kampf gegen die russische Armee anzuschliessen. «Das sind weitere zwölf Kampfbrigaden und motivierte Brigaden!», schrieb er auf Twitter.

Gleichzeitig reagierte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski enttäuscht auf einen Entscheid der Nato. Die Ukraine hatte das Bündnis vergeblich aufgefordert, die Flugverbotszone über dem Kriegsgebiet durchzusetzen. Damit habe die Allianz grünes Licht für eine weitere Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer gegeben, sagte Selenski darauf in einer Videoansprache.

