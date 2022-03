Kriegsbulletin: So ist die Lage am Dienstagmittag in der Ukraine

Kriegsbulletin Feuerpause in Sumy hält, grosse Städte weiter unter Beschuss, EU will Gas-Abhängigkeit reduzieren – so ist die aktuelle Lage in der Ukraine Tag 13 im Ukraine-Krieg: Für Sumy haben sich die Kriegsparteien auf eine Feuerpause bis Dienstagabend und einen humanitären Korridor verständigt. Andere Städte werden weiter beschossen. Derweil sucht die EU Lösungen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu senken. Dario Pollice und Samuel Thomi Jetzt kommentieren 08.03.2022, 11.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ukrainische Flüchtlinge überqueren den Grenzübergang in Kroscienko nach Polen. Humanitäre Korridore sollen die Flucht für Zivilisten erleichtern. Keystone

Russland und die Ukraine haben sich auf eine Feuerpause in Sumy sowie auf die Öffnung eines humanitären Korridors aus der ostukrainischen Grossstadt geeinigt. Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk bestätigte am Dienstag, dass mit Moskau und dem Internationalen Roten Kreuz eine entsprechende Vereinbarung für die 250'000 Einwohner zählende Stadt getroffen worden sei. Die Waffenruhe soll bis am Dienstag, 20 Uhr, gelten.

Alle bisherigen Versuche zur Einrichtung von Fluchtwegen aus umkämpften ukrainischen Städten waren gescheitert. Die neue, nun offenbar funktionierende Route für Fluchtwillige führt laut übereinstimmenden Angaben über Holubiwka, Lochwyzja und Lubny in die 170 Kilometer entfernte zentralukrainische Grossstadt Poltawa. Die Evakuierung von Sumy habe begonnen, meldete am Vormittag die ukrainische Agentur Unian in ihrem Telegram-Kanal. Sie zeigte dabei in einem Videoclip abfahrende Busse und Autos mit Zivilisten:

Agenturen berichten, dass ein erster Konvoi die Stadt am Vormittag zwar mit zirka 20 Bussen verlassen konnte. Ein zweiter Konvoi konnte dann vor dem Mittag jedoch wegen erneuter Schüsse nicht mehr losfahren.

Bei nächtlichen Luftangriffen auf Sumy waren zuvor laut dem Chef der Gebietsverwaltung, Dmytro Schywyzkyj, zehn Menschen gestorben. Auch vier ukrainische Soldaten seien «im ungleichen Kampf mit dem russischen Militär» getötet worden, schrieb Schywyzkyj auf Facebook weiter. Die regionale Staatsanwaltschaft sprach derweil von mindestens 21 getöteten Menschen, darunter zwei Kinder. Dasselbe meldete auch der Kyiv Independent:

Unabhängig überprüfen lassen sich Angaben aus dem ukrainischen Kriegsgebiet derzeit generell nur schwer.

Nach Angaben des russischen Militärs sind am Dienstag nebst dem humanitären Korridor für Sumy auch solche für die Hauptstadt Kiew sowie für die Grossstädte Tschernihiw, Charkiw und die besonders umkämpfte Hafenstadt Mariupol geöffnet worden. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax mit Verweis auf das Verteidigungsministerium meldete, trat die Feuerpause um 8 Uhr Mitteleuropäische Zeit in Kraft.

Bereits am Montag konnten Zivilpersonen die Hafenstadt Mariupol verlassen – allerdings Richtung Russland. Keystone

In Mariupol handelt es sich um den mittlerweile vierten Versuch, den eingeschlossenen Menschen eine Möglichkeit zur Flucht aus der Stadt am Asowschen Meer zu bieten. In der belagerten Hafenstadt warten nach Angaben des Roten Kreuzes 200'000 Menschen darauf, fliehen zu können. Sie sollen mit Bussen und Autos herausgebracht werden. Dazu sind nach Angaben ukrainischer Behörden Sammelpunkte in der Stadt eingerichtet worden. Vertreter beider Länder hatten bei einer dritten Verhandlungsrunde am Montag laut Kiew die Details dazu vereinbart.

EU will sich von russischem Gas abnabeln

Die Ukraine hatte von Moskau vorgeschlagene Fluchtkorridore bisher jeweils abgelehnt, weil die Menschen dabei fast ausschliesslich nach Russland oder Weissrussland gelangt wären. Dessen Langzeitherrscher steht Russlands Präsident Wladimir Putin äusserst nahe. Zudem ist die russische Armee seit Kriegsbeginn in der Nacht auf den 24. Febraur unter anderem auch via weissrussisches Gebiet in die Ukraine eingefallen.

In der EU laufen derweil Bestrebungen, möglichst schnell unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland zu werden. «Wir müssen uns aus der Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland befreien», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag. Dazu will die EU-Kommission die Energiewende beschleunigen.

Am Nachmittag will die Kommission einen Plan vorlegen, der den Ausbau von erneuerbaren Energien ankurbeln soll. Rund 40 Prozent des in die EU importierten Gases stammt derzeit aus Russland. Schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine waren die Gaspreise in der EU angestiegen, unter anderem wegen der gesteigerten Nachfrage als Folge der wirtschaftlichen Erholung nach der Coronapandemie. Es wird darum befürchtet, dass die Preise nun noch steiler ansteigen können - oder gar, dass Russland seine Exporte stoppt. Moskau hatte am Montagabend erstmals seit Ausbruch des Krieges mit einem Lieferstopp gedroht.

Treffen der Aussenminister geplant

Trotz anhaltender Angriffe steigen derweil die diplomatischen Bemühungen, Moskaus Kriegstreiben ein Ende zu setzen. Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba bestätigte den Plan für ein baldiges Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow auf türkischem Boden. «Derzeit ist der 10. geplant», sagte er in einer Videobotschaft. Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu hatte zuvor gesagt, beide Seiten würden am 10. März in Antalya erwartet:

Der ukrainische Aussenminister sagte weiter, wenn Amtskollege Lawrow zu einem ernsthaften Gespräch bereit sei, werde man von Diplomat und Diplomat reden. «Falls er anfängt, die absurde Propaganda zu wiederholen, die in letzter Zeit ausgeteilt wurde, wird er von mir die harte Wahrheit hören, die er verdient», sagte Dmytro Kuleba weiter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen