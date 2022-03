Kriegsbulletin: So ist die Lage am Mittwochmittag in der Ukraine

Kriegsbulletin Fluchtkorridore, Verhandlungen um Neutralität, Solidarität in der Schweiz – so ist die aktuelle Lage in der Ukraine Tag 14 im Ukraine-Krieg: Russland und die Ukraine haben sich am Mittwoch auf die Errichtung von sechs Fluchtkorridoren aus belagerten Städten geeinigt. Derweil zeigt sich Präsident Wolodimir Selenski offen für Verhandlungen über die Neutralität der Ukraine. Dario Pollice Jetzt kommentieren 09.03.2022, 12.00 Uhr

Zivilisten fliehen aus der umkämpften Stadt Irpin bei Kiew. Am Mittwoch sollen sechs Fluchtkorridore aus belagerten Städten geöffnet werden. Keystone

Die Ukraine hat der Einrichtung von sechs Fluchtkorridoren für die Rettung von Zivilisten aus belagerten Städten zugestimmt. Menschen aus Enerhodar und Mariupol sollten am Mittwoch nach Saporischschja im Südosten der Ukraine gebracht werden, bestätigte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Mittwochvormittag.

Menschen aus Wolnowacha im südlichen Donbass sollen demnach in die rund 80 Kilometer entfernte Stadt Pokrowsk in Sicherheit gebracht werden, Einwohner aus Sumy im Nordosten des Landes nach Poltawa. Fluchtkorridore seien auch für die Stadt Isjum im Osten sowie für mehrere Kleinstädte nördlich von Kiew vorgesehen, sagte Wereschtschuk weiter.

Der Waffenstillstand soll bis 20 Uhr gelten. Das Militär habe zugestimmt, dass in dieser Zeit nicht geschossen werde, sagte die ukrainische Vizeregierungschefin laut Agenturen. Die Fluchtrouten seien mit Russland koordiniert und der entsprechende Brief ans Internationale Rote Kreuz geschickt worden. Zuvor hatte auch das russische Verteidigungsministerium eine Feuerpause für mehrere Regionen angekündigt. Zunächst war allerdings unklar, ob diese auch halten würde.

Von fünf vereinbarten Fluchtkorridoren funktionierte bisher einzig derjenige von Sumy nach Potlawa. Die Evakuierung von Zivilisten aus der Grossstadt hatte am Dienstag begonnen und soll nun am Mittwoch weitergehen.

Gemäss dem Chef der Gebietsverwaltung, Dimytro Schywyzki, können die Menschen die Stadt mit eigenen Autos oder mit 22 Bussen verlassen. Dabei werde mit dem Roten Kreuz zusammengearbeitet. Die ukrainische Regierung erklärte in der Nacht zum Mittwoch, dass bislang 6700 Menschen aus Sumy gerettet wurden.

Ukraine ist bereit, über Neutralität zu verhandeln

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski richtet derweil immer neue Appelle an den Westen, seinem Land zu helfen. «Der Krieg muss enden», sagte Selenskyj in einer am Dienstagabend veröffentlichten Videobotschaft. «Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen.»

Nach Angaben seines aussenpolitischen Beraters Ihor Showkwa schliesst die Ukraine dabei nicht aus, in Verhandlungen mit Russland auch über eine mögliche Neutralität des Landes zu sprechen. «Solche Fragen liessen sich in Verhandlungen diskutieren, das ist durchaus möglich», sagte Ihor Showkwa am Dienstagabend in der TV-Sendung «Tagesthemen» von der ARD.

Der Berater forderte dabei ein direktes Gespräch Selenskis mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nur durch ein Treffen auf höchster Staatsebene seien ernsthafte Verhandlungen möglich, betonte er. Selenski sei dazu bereit, doch auf russischer Seite besteht laut Showkwa dazu keine Bereitschaft. Die internationalen Partner sollten helfen, ein solches Treffen zustande zu bringen, forderte er weiter.

Ignazio Cassis greift für Spenden zum Hörer

In der Schweiz hat die Glückskette am Mittwoch einen nationalen Solidaritätstag zugunsten der ukrainischen Bevölkerung organisiert. Zusammen mit der SRG ruft die Organisation über die TV- und Radiokanäle sowie Online zu Spenden auf. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten und Freiwillige nehmen bis am späten Mittwochabend Spendenversprechen per Telefon entgegen. Bundespräsident Ignazio Cassis griff am Mittwochmorgen ebenfalls zum Hörer:

Die Glückskette hat bereits wenige Tage nach den russischen Angriff auf die Ukraine einen Spendenaufruf gestartet. Seit Beginn der Sammelaktion sind laut eigenen Angaben bereits über 10 Millionen Franken an Spenden bei der Glückskette eingegangen.

Gleichzeitig haben zum Solidaritätstag in der Schweiz um 10 Uhr morgens alle Kirchenglocken in der Schweiz während drei Minuten geläutet. Damit wollten die drei Landeskirchen - die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, die Schweizer Bischofskonferenz und die Christkatholische Kirche - ein Zeichen für den Frieden setzen.

