Tag 11 – So ist die aktuelle Lage in der Ukraine

Kriegsbulletin Neuer Evakuierungsversuch in Mariupol, russische Angriffe auf Gesundheitszentren – so ist die aktuelle Lage in der Ukraine Tag 11 im Ukraine-Krieg: Die russischen Truppen sind weiter auf dem Vormarsch und haben nach eigenen Angaben weitere Gebiete erobert. Dabei gab es auch Angriffe auf Gesundheitszentren. In Mariupol wird nochmals versucht, die Einwohner zu evakuieren. André Bissegger 1 Kommentar 06.03.2022, 12.00 Uhr

Weder Strom noch Wasser: Die Lage in Mariupol ist katastrophal. Keystone

Die russischen Truppen machen weiter Druck. Gemäss dem ukrainischen Generalstab liege der Hauptfokus der russischen Offensive weiter auf der Umzingelung der Städte Kiew, Charkiw im Osten und Mykolajiw im Süden. Das teilte er am Sonntagmorgen mit.

Russische Einheiten versuchten, in die südwestlichen Aussenbezirke von Kiew einzudringen und näherten sich der Autobahn nach Boryspil. Dort liegt der internationale Flughafen von Kiew. Nach Einschätzung der ukrainischen Armee plant Russland zudem, den Damm des Wasserkraftwerks Kaniw rund 150 Kilometer südlich von Kiew am Fluss Dnipro einzunehmen.

Briten: Russen gehen vor wie in Syrien und Tschetschenien

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind Russlands Truppen und die von ihr unterstützten Separatisten im Osten der Ukraine weiter auf dem Vormarsch. Bei den Angriffen hätten sich die russischen Streitkräfte elf Kilometer weit ins Landesinnere bewegt und fünf weitere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht, teilte das Ministerium am Sonntag im täglichen Bulletin mit. Die prorussischen Separatisten in den Regionen Luhansk und Donezk brachten demnach elf Ortschaften unter ihre Kontrolle.

Das britische Verteidigungsministerium schreibt in seinem täglichen Bericht, dass die Russen inzwischen wie in Tschetschenien im Jahr 1999 und in Syrien im Jahr 2016 vorgehen würden: Sie zielen auf besiedelte Gebiete, wohl um die ukrainische Moral zu brechen. Verschiedene Beiträge auf Twitter scheinen dies zu bestätigen.

Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen

Beim Vormarsch machte Russland auch nicht Halt vor Gesundheitseinrichtungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigte dies auf Twitter und wirft Russland Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht vor. Die Organisation schreibt von sechs verifizierten Angriffen auf Gesundheitszentren. Dabei sollen mehrere Menschen getötet und verletzt worden sein.

Dramatische Lage in Mariupol und neuer Evakuierungsversuch

Etwas Hoffnung scheint es derweil in Mariupol zu geben: In der ukrainischen Hafenstadt soll es an diesem Sonntag einen neuen Versuch geben, die Menschen über einen humanitären Korridor in Sicherheit zu bringen. Ab 11 Uhr (MEZ) solle evakuiert werden, teilte Pawlo Kirilenko vom Koordinierungszentrum der Stadt am Sonntag mit. Es sei eine Feuerpause bis 20 Uhr (MEZ) vorgesehen. Auf den humanitären Korridor hatten sich die ukrainische und russische Armee nach Verhandlungen geeinigt.

Heute soll es einen neuen Versuch geben, um Mariupol zu evakuieren. Keystone

Bereits am Samstag war angekündigt worden, dass Zivilisten während einer mehrstündigen Waffenruhe fliehen dürfen. Es war allerdings unklar, wie vielen Menschen das am ersten Tag gelang. Die ukrainische hatte der russischen Seite Verstösse gegen die Feuerpause vorgeworfen. Russland wies das zurück.

Die Situation in Mariupol präsentiert sich dramatisch. Seit fünf Tagen gebe es keinen Strom und keine Heizung sowie Probleme mit der Wasserversorgung, Tausende Menschen seien verletzt und viele tot, sagte Bürgermeister Wadym Boitschenko in einer TV-Sendung. Er flehe um die Errichtung eines Korridors, um Ältere, Frauen und Kinder aus der Stadt zu bringen.

Gemäss Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind bis Samstag über 1,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Die meisten davon nach Polen. Der polnische Grenzschutz meldete, dass seit Beginn des Krieges über 922'000 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen seien.

