Tag 12 - So ist die aktuelle Lage in der Ukraine

Tag 12 im Ukraine-Krieg: Die Städte Kiew, Mariupol, Charkiw und Sumy sollen evakuiert werden. Russland kündigte eine entsprechende Feuerpause an. Die entscheidende Schlacht um Kiew rückt näher. 07.03.2022

Die russischen Angriffe hinterlassen Tod und Verwüstung, wie hier in der ukrainischen Stadt Irpin. Eine Familie starb beim Versuch, aus der Stadt zu fliehen. Keystone

Zwölf Tage nach Kriegsbeginn hat Russland nach eigenen Angaben wegen der «katastrophalen humanitäre Lage» eine einseitige Waffenruhe für mehrere Städte der Ukraine an diesem Montagvormittag angekündigt – auf Bitten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der am Sonntag mit Wladimir Putin telefoniert hatte. Damit sollen sich Zivilisten in Sicherheit bringen können.

Humanitäre Korridore solle es für die Hauptstadt Kiew, die Hafenstadt Mariupol sowie Charkiw und Sumy geben, teilte das russische Militär am Morgen in Moskau mit. Russische Soldaten wollten dafür sorgen, dass Zivilisten sicher die Städte verlassen könnten. Einige der Korridore sollten nach Weissrussland oder nach Russland führen.

Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk hat die russische Initiative zur Einrichtung von Fluchtkorridoren nach Russland bestätigt – und zugleich kritisiert. «Das ist keine annehmbare Variante der Öffnung von humanitären Korridoren», erklärte sie am Montag. Die Ukrainer würden nicht aus den nördlich von Kiew gelegenen Orten nach Weissrussland fahren, um dann per Flugzeug nach Russland gebracht zu werden. Wereschtschuk sagte, sie habe Russland vorgeschlagen, Fluchtkorridore innerhalb der Ukraine in den Westen zu öffnen.

Hunderttausende Menschen müssen sofort evakuiert werden

Eine Evakuierung von mehreren Hunderttausend Ukrainerinnen und Ukrainern aus ihren Städten ist dringend notwendig. Es gebe bereits mehrere Dutzend Städte in acht Regionen im Land, in denen die humanitäre Situation katastrophal sei, berichtete die Internetzeitung «Ukrajinska Prawda» unter Berufung auf das ukrainische Präsidialamt. Allerdings werfe das Amt Russland vor, humanitäre Korridore als Vorwand zu benutzen, um die eigenen militärischen Positionen zu stärken.

Bereits am Wochenende waren gleich zwei Anläufe für Evakuierungen von Zivilisten aus Mariupol gescheitert. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, gegen die Vereinbarung verstossen und die Feuerpausen nicht eingehalten zu haben.

Vielleicht kann eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russland für mehr Klarheit sorgen. Zuletzt hiess es von beiden Seiten, dass diese heute beginnen könnte. Die Uhrzeit und der genaue Ort sind noch unklar.

Entscheidender Kampf um Kiew steht bevor

Dessen ungeachtet gehen die Kämpfe in verschiedenen Gebieten des Landes weiter. Dabei lösten Berichte über den Beschuss eines Forschungsreaktors in Charkiw neue Sorgen über eine radioaktive Verschmutzung aus. Das russische Verteidigungsministerium behauptete laut Agentur Itar-Tass, der ukrainische Geheimdienst wolle die Anlage sprengen. Unabhängige Informationen gab es zunächst nicht.

Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland ausserdem begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der in der Nacht auf Montag auf Facebook veröffentlicht wurde. Russische Truppen versuchten gleichzeitig, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Von dort sind es nur wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze.

Der Berater des ukrainischen Innenministers, Wadym Denysenko, sagte laut «Ukrajinska Prawda» in einer Live-Fernsehsendung am Sonntagabend, auf Anfahrtswegen nach Kiew habe sich eine recht grosse Menge an russischer Ausrüstung und Truppen angesammelt. «Wir gehen davon aus, dass der Kampf um Kiew die Schlüsselschlacht der nächsten Tage ist.»

Flüchtlinge und OSZE-Beobachter verlassen das Land

Der Krieg in der Ukraine treibt immer mehr Menschen in die Flucht. Nach aktuellen Zahlen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR sind es nun 1,5 Millionen. «Dies ist nun die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg», teilte die Organisation am Sonntag auf Twitter mit. Alleine in Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes vom Montag seit Beginn des Krieges mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen.

Auch die letzten OSZE-Beobachter verlassen die Ukraine. Die vorübergehende Evakuierung aller internationalen OSZE-Beobachter sei nahezu abgeschlossen. Das teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Sonntagabend mit. Die letzte verbliebene Gruppe – der Leiter und das Führungsteam – würden nun die Ukraine verlassen.

