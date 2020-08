Mundschutz als Statussymbol: Israelischer Juwelier arbeitet an millionenschwerer Corona-Maske Während hier in der Schweiz über Hygiene- und Stoffmasken diskutiert wird, macht ein chinesischer Geschäftsmann aus der Not eine Tugend, beziehungsweise ein tolles Accessoire. 10.08.2020, 13.34 Uhr

Auch schon schick, aber es geht noch viel besser.

(dpa) Ein Juwelier in Israel arbeitet in der Coronakrise nach eigenen Angaben an einem ganz besonderen Accessoire. Der Schmuckdesigner fertigt für einen chinesischen Geschäftsmann aus Shanghai eine Maske im Wert von 1,5 Millionen Dollar (umgerechnet knapp 1,4 Millionen Franken) an - den Angaben zufolge die teuerste Maske weltweit.