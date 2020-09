Polizeieinsatz in Birmingham - mehrere Menschen durch Stiche verletzt In Birmingham gab es Verletzte durch Stiche. Bisher gibt es nur wenig Informationen, die Polizei spricht aber von einem schweren Vorfall. 06.09.2020, 08.28 Uhr

Was genau in Birmingham geschah, weiss noch keiner. (Symbolbild)

(dpa) In der britischen Stadt Birmingham sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen durch Stiche verletzt worden. Die Polizei der Region West Midlands sprach von einem schweren Vorfall. Wie viele Menschen betroffen sind, war noch nicht klar. Man wisse noch nicht, was passiert sei. Rettungskräfte seien vor Ort.