Korsika: Riesiger Ölteppich vor Küste

Umwelt Riesiger Ölteppich treibt vor Korsika - Verursacher noch unklar - jetzt wird nach den «Meeres-Schurken» gesucht Ein riesiger Ölteppich vor der Küste der Ferieninsel Korsika bereitet den Behörden Sorgen. Am Sonntagmorgen gab die Präfektur vorsichtige Entwarnung für die Insel: Die Verschmutzung bewege sich von der Küste weg, sagte die Sprecherin der zuständigen Präfektur, Christine Ribbe, dem Sender Franceinfo 13.06.2021, 13.19 Uhr

Korsika ist besonders bei Touristen beliebt.

(dpa) Der etwa 35 Kilometer lange Ölteppich war am Freitag vor der Ostküste Korsikas entdeckt worden. «Unsere Teams konnten gestern drei bis vier Tonnen Öl bergen und werden heute weiterarbeiten», so Ribbe am Sonntag. Der Teppich sei mittlerweile allerdings stark fragmentiert, es gebe viele kleine, verstreute Öl-Verschmutzungen. Über das Ausmass des Schadens für Natur und Umwelt wurde zunächst nichts bekannt.