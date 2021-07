Leverkusen: Keine Rückstände von Dioxin festgestellt

Unglück Leverkusen Umweltamt: Keine Rückstände von Dioxin in Russpartikeln festgestellt Nach der Explosion und dem Brand in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage hat das nordrhein-westfälische Landesumwelt in den niedergegangenen Russpartikeln nach eigenen Angaben nur eine geringe Schadstoffbelastung entdeckt. 30.07.2021, 18.18 Uhr

Bislang wurden nach dem Unglück vier Menschen tot geborgen. Oliver Berg/AP

(dpa) Es seien keine Rückstände von Dioxin und dioxinähnlichen Stoffen in den Russpartikeln festgestellt worden, teilte das Landesumweltamt am Freitag mit. Der Fachbereichsleiter für den Sondereinsatz des Landesumweltamtes, Ulrich Quass, sprach bei einer Pressekonferenz in Leverkusen zunächst von einer guten Nachricht.