Fondue-Shitstorm um Christa Rigozzi: Nun will Tourismus-Chef vermitteln Weil eine Reservation misslang, stellt Christa Rigozzi eine Walliser Wirtin an den Online-Pranger. Doch nun dreht der Wind. Und der Shitstorm richtet sich auf einmal gegen die Ex-Miss. Mitten drin: Die Gemeinde Leukerbad. Peter Walthard 03.01.2020, 16.26 Uhr

Da war die Welt noch in Ordnung: Christa Rigozzi zu Beginn ihrer Ferien in Leukerbad. Bild: Screenshot Instagram/christarigozzi

Hier das schöne und reiche Model, da die hart arbeitende Beizerin: Eigentlich hätte Christa Rigozzi sich ausmalen können, auf welcher Seite die Sympathien der Schweizer liegen. Aber um Marketingstrategien machte sich die Tessinerin wohl keine Gedanken, als sie die Betreiberin der «Alpenrose» in Leukerbad wegen einer verpatzten Reservation an den Online-Pranger stellte: Ihren 44'000 Followern riet sie per Insta-Story unmissverständlich: «Don't go to the Alpenrose in Leukerbad».