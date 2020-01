In klirrender Kälte: Neugeborenes von Eltern ausgesetzt Das Kind war unterkühlt und befand sich bereits in kritischem Zustand. Nun sucht die Polizei nach der Mutter. 04.01.2020, 16.42 Uhr

Am Samstagmorgen ist in Därstetten BE ein unterkühltes Neugeborenes gefunden worden. Offensichtlich war das Kleine von den Eltern ausgesetzt worden. Dies berichtet die regionale Staatsanwaltschaft Oberland. Sie sucht dringend Zeugen.